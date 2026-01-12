Cel de-al patrulea sezon „Casa iubirii”, reality show-ul prezentat de Andreea Mantea, la Kanal D, s-a încheiat aseară cu un spectacol al emoţiilor ieşit din comun. După un parcurs plin de provocări, călătoria transformatoare a unor tineri curajoşi, plini de viaţă şi dorinţă de a evolua a ajuns într-un punct de maximă intensitate.

Finaliștii Veronica, Moldo, Lia, Corina, Dorobanțu, Robert, Naomi și Filip, restul concurenților, precum și susținătorii din fața micilor ecrane au așteptat cu sufletul la gură să afle numele celor doi câștigători.

Câștigătorii au fost aleși prin vot

În urma voturilor telespectatorilor, Veronica și Dorobanțu au fost desemnați câștigătorii sezonului 4 „Casa iubirii”, cei doi tineri adjudecându-şi râvnitele trofee și câte un cec în valoare de 100.000 de lei. „În această seară celebrăm iubirea, dar mai ales curajul. Curajul de a iubi, curajul de a spera, curajul de a greși, de a plânge și, bineînțeles, curajul de a te ridica și a merge mai departe, pentru că iubirea nu este perfectă, iubirea este reală!

Timp de un an, concurenții Sezonului 4 Casa iubirii au trăit intens fiecare emoție. Au construit relații, au învățat unii despre alții și, poate cel mai important, au învățat despre ei înșiși. (…) Pentru prima dată în istoria Casa iubirii, fiecare câștigător va pleca acasă cu câte 100.000 de lei – un premiu care nu răsplătește prezența, ci autenticitatea, curajul, într-un cuvânt parcursul din Casa iubirii (…)

Casa iubirii nu este doar o emisiune de televiziune, este o poveste de viață, este o poveste despre iubire și, mai presus de toate, este o poveste despre oameni”, a declarat prezentatoarea Andreea Mantea la începutul Marii Finale.

Câștigătoarea a căzut în marea finală

Competiția a fost una foarte strânsă. Trei fete au fost la egalitate în clasament, cu câte șase puncte fiecare, punctajul fiind acordat în urma voturilor colegilor și ale telespectatorilor. Departajarea a fost făcută însă de numărul voturilor telespectatorilor.

Astfel, învingătoare a ieșit Veronica. Momentul ridicării premiului nu a fost lipsit de emoții suplimentare: o dezechilibrare neașteptată pe podea. Ușor încurcată pentru câteva secunde, frumoasa câștigătoare s-a ridicat cu zâmbetul pe buze, demonstrând că într-un reality show autentic, la fel ca în viaţă, micile dezechilibre nu pot umbri o mare victorie.

„Dragii mei susținători, (n.r. trofeul) este al nostru, suntem puternici. Iată, am căzut, dar nu este nimic prin ce noi nu trecem! (…) Încheiem sezonul spectaculos, pot să zic, și, dragii mei, din nou, ați demonstrat că îmi sunteți alături și datorită dumneavoastră am reușit să fiu puternica voastră, iar voi să fiți puternicii mei! Vă iubesc și vă îmbrățișez!”, a declarat, vizibil emoționată, Veronica. Dorobanţu.

Cui a mulțumit Dorobanțu

Competiția a fost strânsă și în cazul băieților. Doi dintre ei au fost la egalitate ca punctaj, însă voturile telespectatorilor au făcut diferența. Astfel, Dorobanțu a ieșit învingător. „Îi mulțumesc Lui Doamne-Doamne că mi-a dat curajul să vin aici, în primul rând, că mi-a dat răbdare și că a adus-o pe Naomi în viața mea.

Vreau să le mulțumesc tuturor susținătorilor mei care au crezut în mine încă din sezonul trecut (n.r. – Dorobanţu a participat şi în sezonul 3 al emisiunii). Vreau să-i mulțumesc lui Naomi, în primul rând, pentru că mi-a mai dat o șansă în a începe ceva, să știi că sunt foarte fericit și te iubesc și abia aștept să fim doar noi doi. Veronica vreau să-ți mulțumesc și ție că ai fost lângă mine și că m-ai lăsat să fiu lângă tine, să știi că am fost prieten pe bune (…) Lucia vreau să-ți mulțumesc și ție pentru că în unele momente grele din Casă, pe care eu le-am trăit, tu ai fost acolo, lângă mine și mi-ai ținut apărarea”, a declarat, cu inima deschisă, Dorobanțu.

Dincolo de premiul uriaș și de aprecierea publicului, ambii concurenți au câștigat ceea ce orice concurent și-ar dori: dragostea; pentru că Veronica și Dorobanţu vor pleca din „Casa iubirii” cu fluturi în stomac. Veronica s-a apropiat de Ahmed, iar Dorobanţu de Naomi.

Despre sezonul cinci „Casa Iubirii”

Cu multă emoție și căldură, Andreea Mantea și-a luat la revedere de la concurenți și a făcut referire la următoarea generație de tineri aflați în căutarea sufletului pereche. „Mi-aș dori ca de la sezon la sezon să văd din ce în ce mai multă iubire, din ce în ce mai multe cupluri, din ce în ce mai multe povești de iubire.

Cu cine o să mă văd mâine, aici, în Sezonul 5, nu știu, chiar nu știu! (n.r. – referire la concurenții din sezonul 4 care vor trece în 5). Sunt mai multe persoane care s-au înscris pe tăbliță, dar vom vedea dacă mă voi întâlni cu toți. Mâine, de la ora 10:00, Casa iubirii intră în casele dumneavoastră cu Sezonul 5 și concurenți aleși pe sprânceană! Fetele sunt superbe, băieții, la fel, și abia aștept să-i cunoașteți și dumneavoastră!”, a declarat cu emoție prezentatoarea Andreea Mantea.

Astăzi a avut loc premiera sezonului 5 al reality show-ului „Casa iubirii”, la Kanal D, de la 10:00 și 16:30.

