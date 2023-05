„Salutare! Am plecat la Călimănești. Avem ceva foarte drăgut de făcut acolo și ne bucurăm pentru că nu am mai avut de mult așa o oră de stat noi doi în mașină să povestim chestii de adulți. Și ne-am mai dat seama de un lucru, că nu am apucat deloc să vă povestesc despre lungmetrajul pe care o să îl filmăm începând cu 6 mai. Pe 6 mai încep filmările în Vama Veche.

Este un lungmetraj în regia lui Petre Năstase și scenariul este superb, distribuția senzațională, iată-ne (n.r. – arată spre ea și Radu Vâlcan) noi și ceilalți, normal că suntem senzaționali. Nu, serios acum, va fi ceva foarte tare.

Este o supercomedie, este ceva foarte relaxant, este exact ce trebuie pentru.. nu stiu… ai chef să mergi la film, să te destinzi, mă rog. De ce să vorbesc înainte să se întâmple lucrurile? Bun, deci noi pe 6 începem filmările în Vama Veche și o să vă ținem la current la fața locului”,a transmis Adela Popescu, pe pagina sa de Instagram.

De ce a luat o pauză de la televiziune

Adela Popescu a luat o pauză de la televiziune, după ce a încheiat proiectul „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”, de la PRO TV. Actrița a vorbit recent despre adevăratul motiv pentru care a luat această decizie.

„O să mă vezi. Știu că mi se pune întrebarea aceasta: Și tu ce faci acum? În primă fază am senzația că ar trebui să mă simt prost, ca și cum e ceva de rău. Dar a fost o alegere. Eu mi-am dorit, după niște ani în care am muncit foarte mult, cu copii foarte mici. M-am trezit că sunt foarte obosită, realmente.

Nu mai puteam să fiu creativă, nu mai puteam să ofer nimic din ce știu eu că pot. Atunci, am zis că trebuie să punem puțin stop, stăm puțin pe acasă, dormim, mâncăm, stăm cu copiii mai mult sau mai puțin, ieșim cu prietenii, nu ne grăbește nimeni, nu ne sună nimeni să ne trimită în anumite locuri și abia apoi când mă simt mai cu desaga plină, o să mă întorc. Da, acum au început, bineînțeles, niște discuții. Analizăm ce variante ar fi, ce ne place și ce ni se potrivește. O să mă vedeți, sigur”, a declarat Adela Popescu pentru Ego.

