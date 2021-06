Vestul Sălbatic recreat în Estul Europei. Cum arată satul western de la Racoș

Dincolo de aceste porți grele, din butuci, stau un vulcan și o utopie. Mai exact, dincolo e craterul unui vulcan stins și visul care fierbe de mii de ani, dar pare mai actual ca oricând. Visul că oamenii pot trăi împreună, atenți unii la alții, neagresivi, indiferent de averea lor, de rasă, sex și, mai ales, neatinși de pofta de putere, control și conflict.

Un sat western creat cu sfaturile istoricilor

Aceasta este premiza acțiunii serialului Django, un western european, care se filmează în România. În căldarea spectaculoasă a vulcanului de la Racoș a fost instalat un sat american neaoș, cu zeci de case.

Căsuțele construite în căldarea vulcanului de la Racoș

„Localitatea e creată mult mai fidel decât la filmele western clasice, majoritare. A fost reconstruit cu minuție, pe baza unor documente istorice, consultanții arhitecților fiind istorici”, spune Andrei Boncea, producătorul român al filmului.

Serialul este o reinterpretare a filmului original din 1966 a lui Sergio Corbucci, film care l-a lansat pe actorul italian Franco Nero în carieră și care l-a inspirat pe Quentin Tarantino în adaptarea originală „Django Unchained”.

Ajungi în satul western după ce faci dreapta la jumătatea drumului Brașov – Sighișoara, spre Racoș.

O comună de 3.000 de oameni, Racoș are acum la nici un kilometru de ea nu doar Lacul de Smarald, o minune acvatică a naturii, ci și, în poala vulcanului stins, cea mai mare investiție cinematografică întâmplată vreodată în România în materie de scenografie.

„Am plătit absolut tot, am protejat fiecare stâncă și tufă”

Sunt zeci și zeci de case, clădiri administrative de epocă, cunoscutul salon-bar.

Una dintre căsuțele construite pentru „Django”

„Cam de patru, cinci ori mai mult decât a fost construit, la începutul anilor 2000, tot lângă Brașov cu ocazia filmărilor la Cold Mountain, filmul cu Nicole Kidman, Jude Law și Renée Zellweger, regizat de Anthony Minghella”, spune cineva dintre zecile de oameni care mișună în locul de filmare.

Ce a făcut Dubrovnik cu decorurile de la Game of Thrones

Vineri, 4 iunie, producătorii au decis să deschidă locul pentru presă. În privința proiectului nu au lipsit controversele. Libertatea a scris că există plângeri pentru că au închiriat un sit natural. Andrei Boncea explică faptul că „am plătit absolut tot, am protejat fiecare stâncă și tufă. Iar la final sperăm ca autoritățile să folosească acest loc, așa cum cei din Dubrovnik au folosit ca o atracție spațiile unde s-a filmat Game of Thrones”.

După încheierea filmărilor, croații au lăsat aproape tot ce s-a putut pe loc și locul e unul de pelerinaj pentru iubitorii de filme.

Când spun atracție, cei din echipa condusă de producătorul executiv Olivier Dibas, general Manager la Atlantique Productions, se referă la construcțiile spectaculoase și la satul închegat de la zero. În vechiul vulcan, există și case care se înalță pe piloni de zeci de metri.

Cum locuiau, într-adevăr, cei din Vestul Sălbatic

Autenticitatea, explică ei, vine din faptul că recreerea decorului de western a avut grijă să nu facă niște locuințe mai aproape de prezent, decât de adevărul acelor timpuri.

Văzute de aproape, casele americane de după 1865, încheierea Războiului de Secesiune, arată mult mai puțin confortabile decât păreau în serialele TV de western moderne. Atlantique Productions, parte a grupului Mediawan, lider în producția de televiziune în Franța, a avut ambiția ca, împreună cu partenerii săi europeni, italieni, dar și scandinavi, să creeze un habitat cât mai aproape de realitatea istorică.

Intriga serialului are la bază dorința unor sclavi eliberați, după Războiul de Secesiune, de a crea un loc al lor. O localitate protejată, în care fiecare om să poată veni, indiferent de condiția lui socială și să nu fie persecutat sau amenințat. Apariția petrolului erodează însă utopia și o duce la coliziune cu viața reală.

E și un serial, spun producătorii, care tratează feminitatea și rolul său în condițiile sociale și materiale ostile de acum câteva sute de ani.

Matthias Schoenaerts şi Nicholas Pinnock, în rolurile principale

„Django” este cea mai scumpă producție europeană cinematografică a anului 2021. Actorii sunt de la scandinavi la italieni, francezi și români. Producătorii speră ca succesul serialului TV să prelungească filmările pentru patru sezoane.

Serialul este regizat de Francesca Comencini (regizoarea serialului Gomorra), după un scenariu de Leonardo Fasoli și Maddalena Ravagli.

Actorul Matthias Schoenaerts („Rust and Bone” şi „The Danish Girl”) va fi eroul serialului, Django, iar actriţa suedeză Noomi Rapace, cunoscută din

„The Girl With The Dragon Tattoo” și „What Happened to Monday” (filmat tot în România), va fi Elizabeth, duşmanul puternic şi nemilos al lui John Ellis, fondatorul New Babylon.

Nicholas Pinnock, care a mai jucat în filme ca „The Last Tree” şi „Dark Encounter” şi în seriale precum „Fortitude”, „Marcella” şi „For Life”, va interpreta rolul lui John Ellis.

