Viața cântăreței Niculina Stoican dincolo de scenă. Cât a suferit în copilărie: „Mama m-a bătut cu furtunul”

Niculina e fiica Angelicăi Stoican, cunoscută interpretă de folclor din Oltenia. Artista și sora ei au fost crescute de mamă și de bonă, căci tatăl lor le-a părăsit când erau foarte mici.

„Mama mea era în perioada respectiva o femeie extrem de ocupată. Avea concerte prin toată țara, era obosită. Își pierduse răbdarea, iar noi, eu și sora mea, pe care pot spune că am crescut-o, eram lăsate în grija unei bone.

Într-o zi, eu am încălcat una dintre reguli și am plecat din fața blocului, așa ca nu am auzit când mama m-a chemat în casă. Rezultatul: m-a bătut cu furtunul de la mașina de spălat. O bătaie pe care, chiar dacă am încasat-o pe bună dreptate, nu am uitat-o nici până acum”, a mărturisit Niculina Stoican cu ceva timp în urmă, notează cancan.ro.

În același interviu, artista a vorbit și despre tatăl ei. Nu au avut o relație foarte bună, nu au fost deloc apropiați. „Eu nu am vorbit niciodată cu el pentru că nu mi s-a dat voie. Este foarte dureros să mergi să îi duci scrisoare cu invitaţie la nuntă tatălui tău şi el să nu vrea nici măcar să te vadă.

Nici nu ştiu dacă neînţelegerea dintre ei doi a făcut parte din copilăria mea. Putem să fim foarte săraci atunci când nu reuşim să iubim cu pasiune. Mama a fost capabilă să trăiască un moment din viaţa ei în care concepţiile erau altfel decât sunt acum în societatea noastră. Tatăl meu natural nici nu a apărut în viaţa mea.”, a mai spus Niculina Stoican.

Niculina Stoican știe că între părinții săi a existat o iubire mare, însă la momentul despărțirii bărbatul era deja îndrăgostit de altă femeie. Niculina Stoican nu a mers la înmormântarea lui.

„Mama a rămas însărcinată cu mine, ei s-au despărţit şi eu am trăit cu restul familiei. Am ajuns la concluzia că dacă lucrurile nu se petreceau aşa, mama nu mai ajungea Angelica Stoican. Între el şi mama mea a fost o iubire profundă dar s-a sfârşit urât din cauză că el nu a avut puterea să recunoască că iubeşte o femeie mai tânără decât el. Mama l-a iubit profund. M-a durut însă foarte tare atunci când mama m-a anunţat că a murit tata. Eu nu am mers la înmormântare din cauză că era ea acolo, soţia lui. Toată viaţa mea mi-am dorit să rămână el, să nu mai fie ea. Pe tatăl meu nu l-am visat niciodată”, a mai spus vedeta.

