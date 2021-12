Augustin Viziru s-a născut în august 1980 și este fratele mai mic al lui Lucian Viziru. Actorul român a recunoscut că a crescut într-o familie frumoasă, unde părinții i-au oferit tot ce și-a dorit. Fire libertină încă din copilărie, acesta a fost ținut în frâu cu greu de părinți.

Invitat în podcastul lui Radu Tibulcă de pe Youtube, Augustin Viziru a povestit amintiri din copilăria și adolescența lui, dar și cum a ajuns pentru prima dată într-o sală cu jocuri de noroc. „Eu la 12 ani veneam la 3 dimineața acasă. Nu mă interesa, nu aveam nicio chestie. Nu aveam reguli sau chestii de genul ăsta, nu făceam parte din sistem. Tot timpul mi-a plăcut pe stradă, golăneala, ca să zic așa. Până la vreo 11 sau 12 ani am stat în Vitan și pe stradă avem vecini care cunoșteau tot ce înseamnă lumea interlopă pe vremea aia. Mă lipeam de ei.

„În cea mai proastă zi, la 15 ani, făceam o mie de dolari”

Aia a fost prima mea imagine când am ieșit în oraș. Am mers la Universitate, pe colț acolo era un club de biliard cu două mese. Când am intrat acolo, la o masă se juca biliard și cealaltă era plină cu bani. Era acoperită cu bani și eu am rămas șocat. Se juca pe foarte mulți bani. Asta se întâmpla în 1992 sau 1993, se juca pe dolari, mărci, lei. Asta a fost primul meu contact cu viața dubioasă, de stradă. Eu vedeam la toți din jurul meu ce capacitate aveau să citească oamenii din priviri. Te simțea dacă erai fraieri, dacă erai șmecher te lăsa în pace.

Apoi am descoperit biliardul, unde în cea mai proastă zi, la 15 ani, făceam o mie de dolari și de acolo toate jocurile posibile. Jucam absolut toate jocurile. Bowling, biliard, darts, mașinuțe, toate jocurile, absolut orice. Mi-a plăcut mie zona asta mai mult.”, a declarat el.

„Știe toată lumea că am jucat foarte mulți ani la cazino”

Augustin Viziru a fost un împătimit al jocurilor de noroc, fapt ce l-a recunoscut întotdeauna. A câștigat mulți ani, dar a pierdut la fel de mulți. „Știe toată lumea că am jucat foarte mulți ani la cazino. De fiecare dată când apăreau reacții că joc la cazino, eu eram șocat de ce, de parcă jucam pe banii lor. Eu cu banii mei făceam ce voiam eu. Nu regret, chiar dacă am pierdut foarte mulți bani la cazino de-a lungul anilor, în același timp cred că dacă nu jucam la casino și deschideam o afacere, dădeam faliment. Așa, m-am distrat. Am făcut tot ce am vrut eu.”, a spus actorul care de aproximativ șase ani de zile nu mai merge la jocurile de noroc.

„Mi-au plăcut jocurile întotdeauna. Dar de vreo cinci ani de zile, șase, nu mai joc nimic. Niciun joc pentru că nu mai pot să îl stăpânesc. Am învățat după atâția și atâția ani…eu de ce jucam de fapt la cazino? Pe mine nu mă încânta ideea de a câștiga. Câștigai, băgai câteva mii în buzunar, te duceai la club, te distrai, era o normalitate”, a declarat el pe Youtube.

„Adrenalina, drogul de care aveam eu nevoie”

„În momentul când începeam să pierd, începea adrenalina, ăla era drogul de care aveam eu nevoie. Senzația aia. Luam bani de la cămătari, îți dai seama. Dacă venea unul în cazino și-mi zicea să iau un milion de euro să joc, luam. Fenomenul casino despre asta e vorba. (…)

Eu intram leu în casino și ieșeam pisică. De fiecare dată. Acum s-ar supăra casinourile pe mine, dar la câți bani le-am dat, să fie sănătoși. (…) Eram la casino, și aveam și ceva datorii mai mari. Nu vreau să vorbesc despre sume că sunt mulți oameni care se chinuie să trăiască de pe o zi pe alta și eu mi-am bătut joc de sume mari de bani. Sume destul de mari”, a mai spus actorul în podcastul lui Radu Tibulcă.

