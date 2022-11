Viața lui Silviu Mircescu, dincolo de rolul de polițist din serialul „Clanul” de la Pro TV. E tată, dar și profesor: „Sâmbătă și duminică am cursuri cu copii”

În vârstă de 33 de ani, Silviu Mircescu este un actor de teatru, film și televiziune din România. El a absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică I.L. Caragiale în anul 2012. De-a lungul anilor a apărut în mai multe proiecte de televiziune, iar acum joacă rolul polițistului Silviu, în serialul „Clanul”, care e regizat de Anghel Damian.

Când nu e la filmări, el e la repetiții pentru diversele spectacole pe care le mai are. Când nu muncește, el stă alături de soția Laura și de băiețelul lor. Și în weekend are un program încărcat, căci e profesor, oferă cursuri de actorie copiilor.

Libertatea: Silviu, tocmai a fost ziua băiețelului tău. Cum ați sărbătorit și care sunt cele mai frumoase momente pe care le petreci alături de el?

Silviu Mircescu: Am petrecut ziua lui de naștere în familie, alături de câțiva prieteni și bineînțeles părinții noștri. Orice moment e frumos când sunt alături de el… având în vedere că sunt plecat tot timpul… Dar indiferent cât de obosit sunt sau stresat sau supărat, când ajung acasă și mă întâmpină el, uit de tot și de toate.

Băiețelul lui Silviu Mircescu are doi ani

-Cum arată o zi din viața ta? Am văzut că ești mereu matinal și postezi fie de la sală, fie de la teatru.

-Îmi încep ziua de la ora 7.00 când trebuie să plece băiatul la grădiniță și îmi organizez ziua în funcție de cum am repetițiile, spectacolele, filmările, pentru că trebuie să ajung și la sală. Antrenamente fac 6 din 7! Doar duminică fac pauza. Iar sâmbătă și duminică am cursuri cu copii la Academia Studiourile Buftea. Pe scurt, muncesc de luni până duminică. Nu pot să stau degeaba și nu-mi place…

-Ai încheiat filmările pentru Clanul, primul sezon. Cum a fost întreaga experiență? Ce ți-a plăcut cel mai mult?

-Îmi place tot la Clanul! Toată echipa e minunata, toată lumea își face treaba foarte bine și e o atmosferă de familie! Ca acasă! Ceea ce e foarte important! Se creează într-o atmosferă liniștită și frumoasă! Abia aștept să începem sezonul 2!

-Brigada voastră de poliție pare bine închegată în serial. Cum vă înțelegeți? Care este atmosfera între voi la filmări?

-Ne înțelegem foarte bine toți! Ne completăm unii pe alții și sunt bucuros că s-a format o echipă, ceea ce și-a dorit și regizorul (n.r. Anghel Damian). Și trebuie să precizez că ne-am înțeles foarte bine de la început! Ne-au ales cum trebuie!

-Ce feedback ai primit de la oamenii din jurul tău despre rolul din serial și despre Clanul, în general?

-Toată lumea e super încântată! Mulți si-au făcut special cont pe VOYO ca să nu piardă niciun episod, mulți abia așteaptă să vină ziua de luni ca să vadă ce se întâmplă, mulți mă întreabă ce se întâmplă în continuare pentru că sunt foarte curioși. Și le place pentru că de data asta fac parte din Gașca băieților buni!

-Știm că te pregătești și de revenirea musical-ului Mamma Mia, la final de an. Cum sunteți, aveți emoții, vă bucurați că veți iar fi pe scenă?

-Încă nu am început să ne pregătim, dar urmează pentru că nu am jucat de 2 ani și avem mult de repetat, de la scenele de actorie până la cele de coregrafie și bineînțeles song-urile! Am emoții deja, vă dați seama… când mă gândesc că o să joc iar la 5000 de oameni! Dar sentimentul pe care îl trăiesc la final când suntem la aplauze… nu pot să-l descriu în cuvinte… e ceva Magic…

– Se vede că ești pasionat de sport, dar în ultima vreme te-am văzut tot mai des postând de acolo. Ai vreun pariu personal sau un target de atins până la final de an?

-Nu am niciun pariu. Îmi doream de mult timp să revin la sală… am mai făcut si înainte, dar pentru că am programul foarte încărcat o perioadă n-am mai fost…. Și am promis că după ce termin filmările la Vlad o să slăbesc și o să revin la forma pe care o aveam înainte.

Pentru că mă îngrășasem, de când cu pandemia și toate cele… și mi se pare normal ca un actor să aibă grijă de imaginea lui… Iar sportul știți și voi că e medicament! Atât fizic, cât și psihic!

