Pe când era adolescentă, Iuliana Tudor era pasionată de muzică. A participat la multe concursuri, a cântat folclor și chiar a avut mare succes. „În adolescenţă, am început să studiez canto popular la Şcoala de Artă din Ploieşti, apoi am descoperit că e o lume cu totul specială despre care vreau să aflu mai multe. Am început să citesc, apoi am mers prin sate în Prahova mea natală să caut cântece vechi şi am găsit. În satul Bătrâni, am întâlnit-o pe Florica Mâzgoi, de la care am multe dintre primele mele cântece.

Am reuşit în câţiva ani să le adun pe un disc, singurul pe care-l am, editat la Electrecord. A fost o onoare să lucrez acest material cu regretatul Paraschiv Oprea. Participam şi la festivaluri-concurs de interpretare, unde am obţinut câteva premii importante. Eram tare mândră (râde). Toate astea s-au petrecut între 16 şi 21 de ani”, a povestit Iuliana Tudor pentru okmagazine.ro. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost remarcată de TVR după un concurs și așa a ajuns vedetă televiziune.

„Asta mi se pare fantastic în televiziune: că eşti într-o permanentă provocare cu tine”

Chiar dacă avea talent la muzică, Iuliana Tudor a absolvit Facultatea de Drept. Nu a profesat, căci a ales o carieră în televiziune. De 21 de ani apare pe micul ecran. „Am abandonat visul de a deveni magistrat pentru televiziune. Eram la Tulcea, la un festival de folclor, luasem premiul al II-lea şi mă pregăteam să plec spre casă. Mi-am luat bilet spre Ploieşti şi aşteptam în gară să vină trenul. Pe peron, în difuzoare, aud că-mi este strigat numele şi sunt chemată la biroul de informaţii. M-am dus. Mă căutau la telefon de acasă, inclusiv profesoară mea de canto sunase după mine. Motivul: un casting de prezentatori la TVR care se organiza fix în acea zi şi la care fusesem chemată.

Am aflat mai târziu că regretata Anca Fusariu, producător delegat atunci la TVR 1, mă văzuse la Tezaur Folcloric, în cadrul unui concurs unde era şi o probă teoretică. M-a auzit vorbind şi a spus: „Chemaţi-o la casting pe fata asta!”. M-au căutat şi m-au găsit. La Tulcea-n gară, pe peron. Am schimbat biletul de tren şi am plecat la Bucureşti. La 15.30 eram în Gara de Nord. Castingul se termina la 16.00. Am ajuns valvârtej nemachiată, nepieptănată, cu hainele de pe tren… ultima. Mi-au pus o mulţime de întrebări şi am trecut prin teste de tot felul, după care am plecat. Într-o săptămână, aveam să aflu că voi intra în direct ca prezentator într-o emisiune săptămânală realizată de Elise Stan. Şi aşa a-nceput!”, a povestit prezentatoarea despre debutul ei pe micul ecran.

La 21 de ani, aceasta lucra la Televiziunea Română, așa cum face și acum, la 44 de ani. „TVR este fascinantă şi astăzi. Pentru aceia care o mai preţuiesc pentru ce este şi nu o văd doar ca pe un loc de muncă oarecare. Acum 21 de ani pluteam pe culoare, pentru că descopeream oamenii cu care am crescut: Marioara Murărescu, Elise Stan, Cristian Ţopescu, Dumitru Moroşanu, Titus Munteanu, Sanda Ţăranu, Cristiana Bota şi câţi alţii…

Era şi este un miraj. Desuetul intervenea atunci la intervale mari de timp – ani de zile, incomparabil cu ce se petrece astăzi. Dinamica presei de acum impune viteză mare, schimbare permanentă. Cine sau ce devine desuet dispare pur şi simplu, nu mai există pentru public. Asta mi se pare fantastic în televiziune: că eşti într-o permanentă provocare cu tine. Şi niciodată nu e la fel”, a mai spus ea pentru OK! Magazine.

