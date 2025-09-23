Viața merge înainte pentru Daciana Sârbu, după divorțul de Victor Ponta. Ce a spus despre noul iubit și nuntă

Există viață după divorț, iar Daciana Sârbu o demonstrează din plin. Afacerista trăiește o nouă etapă, în care a învățat să se bucure de prezent și să lase planurile deoparte. Potrivit informațiilor apărute în presă, noul ei partener de viață ar fi Alex Ghionea, însă prioritatea rămâne familia.

Într-un interviu pentru CANCAN.RO, fosta soție a lui Victor Ponta a vorbit despre relația cu cele două fiice – una biologică și una adoptată –, dar și despre modul în care gestionează provocările de zi cu zi.

„Cred că e important să existe reguli pe care le respectăm și noi, adulții și le respectă și ele. Cred că e important să tratezi situațiile diferit și în funcție de momentele mai dificile să le rezolvi pe măsură ce apar. Avem niște reguli clare: nu mințim, nu ne vorbim urât, nu ne purtăm urât unii cu alții și tratăm și rezolvăm problemele cu iubire și înțelegere, și poate uneori cu sancțiuni”, a spus Daciana.

Și a continuat: „Să-ți ceri scuze cred că e foarte important. Să recunoști când ai greșit nu-i deloc o slăbiciune, din contră. Sigur că au fost situații în care, nu știu, poate am exagerat și mi-am cerut scuze după sau poate că n-am gestionat corect. Cred că li se întâmplă părinților de multe ori. Dar trebuie să învățăm împreună și asta: să ne acceptăm greșelile”.

Ce spune Daciana Sârbu despre noul iubit și nuntă

Recent, ea s-a numărat printre mamele celebre prezente la evenimentul de lansare a Asociației „Eu te-am făcut, eu te iubesc”, fondată de Laura Cosoi, care sprijină mamele aflate în dificultate. Fosta soție a lui Victor Ponta nu s-a ferit să vorbească despre noua relație.

„Sunt foarte bine și cred că am ajuns cumva să fiu în acest echilibru, pentru că am trecut prin niște situații dificile. Mi-am dat mai multă atenție, am lucrat cu mine și cred că nu ai cum să ajungi la acest echilibru decât dacă ieși cumva din zona. Nu știu, e un clișeu asta cu zona de confort, dar așa e, zona ta în care credeai că ești bine, dar nu erai. Și când se întâmplă ceva, indiferent că e personal, profesional, reușești să privești lucrurile din afară și să-ți dai seama că trebuie să faci schimbări începând cu tine și e un proces. Nu reușesc să mențin acest echilibru permanent, evident, că lucrurile în viață așa sunt: se întâmplă, se schimbă, mai vin și situații pe care nu le dorești, dar mă simt mult mai așezată și mai bine cu mine.”

Întrebată dacă se mai vede căsătorită, Daciana a răspuns: „N-am planuri și nu mi se pare că e ceva ce poți să stabilești. Repet: viața e atât de frumoasă și totuși ciudată, încât nu cred că poți să spui”.

Ce relație are Daciana Sârbu cu Victor Ponta în prezent

Daciana Sârbu are o relație civilizată cu Victor Ponta și se consultă în privința copiilor. „Nu s-a schimbat nimic din perspectiva aceasta. Stabilim pe măsură ce se întâmplă. Avem programe diferite, le armonizăm. Fetele vor lucruri diferite și atunci, sigur, ne consultăm, discutăm. Absolut nimic nu s-a schimbat.”

