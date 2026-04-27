„S-a discutat cu Ministerul Afacerilor Interne, s-a comunicat către toate punctele în care se emit cărțile electronice de identitate și acest document nu mai este solicitat. Suntem în curs cu rezolvarea multor probleme. Am avut peste 4.000 de sesizări pe diferite teme”, a declarat Oana Gheorghiu, pentru digi24.ro.

Cine face excepție de la noua regulă

Această schimbare vizează eliminarea unei practici considerate inutile de către utilizatorii platformei, care au semnalat că li se cerea certificatul de naștere la fiecare reînnoire a actului de identitate, deși documentul fusese deja prezentat la prima emitere și nu suferă modificări în timp.

Excepție de la schimbarea anunțată fac persoanele care au dobândit cetățenia română înainte de 31 martie 2025 și care nu au obținut un act de identitate românesc ulterior. Acestea vor trebui să prezinte certificatul de naștere la prima solicitare, conform informațiilor publicate pe platforma „Fără hârtie”.

„Eu cred că acest demers, «Fără hârtie», a fost unul extraordinar de bun, de dialog cu cetățenii și de a pune în fața autorităților nevoile reale cu care se confruntă oamenii. Și pe noi ne-a ajutat să împingem unele lucruri înainte. Nu înseamnă că toate se vor rezolva peste noapte, pentru că pentru unele e nevoie de digitalizare, de schimbare a unor proceduri, dar suntem în dialog cu multe instituții, cu care încercăm să rezolvăm problemele”, a mai precizat vicepremierul Oana Gheorghiu.

Platforma „Fără hârtie” a fost creată pentru a oferi românilor posibilitatea de a semnala situații birocratice absurde și de a impulsiona digitalizarea proceselor administrative.

Cum funcționează platforma Fără hârtie

Executivul precizează că „procedura este simplă”:

Intri pe site

Semnalezi problema birocratică întâlnită

Sesizarea este analizată şi publicată transparent

Începem să lucrăm pentru rezolvare, împreună cu instituţiile responsabile

Urmăreşti în timp real progresul făcut pentru soluţionarea ei.

Toate reclamațiile care respectă criteriile platformei sunt publicate transparent. Ele pot fi consultate de public în funcție de instituții, tip de problemă și localitate. Platforma permite identificarea problemelor recurente și agregarea acestora la nivel sistemic.

La fiecare 30 de zile, Guvernul centralizează 10 dintre cele mai frecvente probleme de pe site-ul fara-hartie.gov.ro și le transmite spre analiză și soluționare instituțiilor abilitate, prin intermediul Comitetului pentru e-guvernare și reducerea birocrației (CERB).

Criteriile de selecție pentru cele 10 probleme sunt: frecvența cu care apare o disfuncționalitate în sesizările primite, impactul acesteia asupra cetățenilor și natura soluției necesare (administrativă sau legislativă).

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE