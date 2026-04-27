Cum va fi vremea în perioada 27 aprilie-10 mai 2026, în Banat

La începutul intervalului valorile termice diurne vor crește de la medii de 18…19 grade, în data de 27 aprilie, spre 21…22 de grade în 28 aprilie, apoi vor scădea sub normalul perioadei, astfel încât între 29 aprilie și 2 mai, temperaturile maxime vor oscila la o medie de 14…16 grade. Începând din data de 3 mai vremea va intra într-un proces de încălzire treptată, media maximelor va crește de la valori în jur de 18 grade, spre valori de 23…24 de grade în perioada 7 – 10 mai.

În prima săptămână media temperaturilor minime va fi de 2…3 grade, exceptând nopțile de 29 și 30 aprilie, când aceasta va fi mai ridicată spre 5…6 grade, apoi va avea loc o tendință de creștere treptată ale valorilor nocturne spre medii de 10…12 grade. Ploi slabe cantitativ se vor semnala local în jurul datei de 30 aprilie, dar temporar și în perioada 5-10 mai.

Cum va fi vremea în perioada 27 aprilie-10 mai 2026, în Crișana

Temperaturile maxime vor crește de la o medie de 17 grade, în data de 27 aprilie, spre 20 de grade (valori apropiate de cele normale) în 28 aprilie, apoi vor scădea sub cele climatologice astfel că, în zilele de 30 aprilie și 1 mai, media acestora va fi de 14…15 grade.

Începând din 2 mai vremea va intra într-un proces de încălzire treptată, urmând ca media valorilor diurne să crească de la 18 grade, spre 23…24 de grade în perioada 8 – 10 mai. În prima săptămână media temperaturilor minime va fi de 1…2 grade, exceptând nopțile de 29 și 30 aprilie, când aceasta va fi mai ridicată spre 3…5 grade, apoi va avea loc o tendință de creștere treptată ale valorilor nocturne spre medii de 9…10 grade. Ploi slabe cantitativ se pot semnala izolat în 30 aprilie și 1 mai, însă probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată în perioada 5-10 mai.

Cum va fi vremea în perioada 27 aprilie-10 mai 2026, în Transilvania

La începutul intervalului valorile diurne vor crește de la medii de 14…15 grade, în data de 27 aprilie, spre 17…18 grade în 28 aprilie, apoi vor scădea sub normalul perioadei, astfel între 30 aprilie și 2 mai, temperaturile maxime vor oscila la o medie de 10…12 grade.

Începând din 3 mai vremea va intra într-un proces de încălzire treptată, media maximelor va crește de la valori în jur de 14 grade, spre valori de 20…22 de grade în perioada 7 – 10 mai. În prima săptămână media temperaturilor minime va fi de -2…1 grad, exceptând nopțile de 29 și 30 aprilie, când aceasta va fi mai ridicată spre 2…3 grade, apoi va avea loc o tendință de creștere treptată ale valorilor nocturne spre medii de 6…8 grade. Începând cu data de 30 aprilie și până la finalul intervalului de referință, local și temporar se vor semnala ploi slabe cantitativ

Cum va fi vremea în perioada 27 aprilie-10 mai 2026, în Maramureș

Temperaturile maxime vor crește de la o medie de 15 grade, în data de 27 aprilie, spre 18 grade (valori apropiate de cele normale) în 28 aprilie, apoi vor scădea sub cele climatologice astfel că, în perioada 30 aprilie – 2 mai, media acestora va fi de 12…14 grade.

Începând din 3 mai vremea va intra într-un proces de încălzire treptată, urmând ca media valorilor diurne să crească de la 16 grade, spre 21…22 de grade în perioada 8 – 10 mai.

În prima săptămână media temperaturilor minime va fi de -1…2 grade, exceptând noaptea de 29 aprilie, când aceasta va fi mai ridicată spre 3…4 grade, apoi va avea loc o tendință de creștere treptată ale valorilor nocturne spre medii de 8…9 grade. Ploi slabe cantitativ se pot semnala izolat în jurul datei de 1 mai, însă probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată în perioada 5-10 mai.

Cum va fi vremea în perioada 27 aprilie-10 mai 2026, în Moldova

În zilele de 27 și 28 aprilie valorile diurne se vor situa la o medie de 14…16 grade, apoi vor scădea sub normalul perioadei, astfel între 30 aprilie și 2 mai, temperaturile maxime vor oscila la medii de 10…11 grade. Începând din 3 mai vremea va intra într-un proces de încălzire treptată, media maximelor va crește de la valori de 14 grade, spre valori în jur de 20 de grade în perioada 7 – 10 mai.

În prima săptămână media temperaturilor minime va fi de 1…3 grade, exceptând noaptea de 29 aprilie, când aceasta va fi mai ridicată spre 5 grade, apoi va avea loc o tendință de creștere treptată ale valorilor nocturne spre medii de 9…10 grade. Începând cu data de 30 aprilie și până la finalul intervalului de referință, local și temporar se vor semnala ploi slabe cantitativ.

Cum va fi vremea în perioada 27 aprilie-10 mai 2026, în Dobrogea

La începutul intervalului (27-29 aprilie) valorile diurne se vor situa la medii de 14…16 grade, apoi vor scădea sub normalul perioadei, astfel că între 30 aprilie și 3 mai, temperaturile maxime vor oscila la o medie de 11…12 grade. Începând din 4 mai vremea va intra într-un proces de încălzire treptată, media maximelor va crește de la valori în jur de 14 grade, spre valori de 19…20 de grade în perioada 7 – 10 mai. În prima săptămână media temperaturilor minime va fi în jurul a 4 grade, exceptând nopțile de 29 și 30 aprilie, când aceasta va fi mai ridicată spre 6…7 grade, apoi va avea loc o tendință de creștere treptată ale valorilor nocturne spre o medie de 10 grade.

Începând cu data de 30 aprilie și până la finalul intervalului de referință, temporar se vor
semnala ploi slabe cantitativ.

Cum va fi vremea în perioada 27 aprilie-10 mai 2026, în Muntenia

Temperaturile maxime vor crește de la o medie 16 grade, în data de 27 aprilie, spre 20 de grade (valori apropiate de cele normale) în 28 aprilie, apoi vor scădea sub cele climatologice astfel că, în perioada 30 aprilie – 3 mai, media acestora va fi de 11…13 grade.

Începând din 4 mai vremea va intra într-un proces de încălzire treptată, urmând ca media valorilor diurne să crească de la 16 grade, spre 22…23 de grade în perioada 8 – 10 mai. În prima săptămână media temperaturilor minime va fi de 2…4 grade, exceptând nopțile de 29 și 30 aprilie, când aceasta va fi mai ridicată spre 5…6 grade, apoi va avea loc o tendință de creștere treptată ale valorilor nocturne spre medii de 10 grade. Ploi slabe cantitativ se vor semnala local și temporar în 30 aprilie și 1 mai, însă probabilitatea ca trecător să plouă slab se va menține ridicată și pentru perioada 2-10 mai.

Cum va fi vremea în perioada 27 aprilie-10 mai 2026, în Oltenia

La începutul intervalului valorile diurne vor crește de la medii de 18 grade, în data de 27 aprilie, spre 21 de grade în 28 aprilie, apoi vor scădea sub normalul perioadei, astfel între 30 aprilie și 2 mai, temperaturile maxime vor oscila la medii de 13…14 grade. Începând din 3 mai vremea va intra într-un proces de încălzire treptată, media maximelor va crește de la valori în jur de 15 grade, spre valori de 23…24 de grade în perioada 7 – 10 mai. În prima săptămână media temperaturilor minime va fi de 4…5 grade, exceptând nopțile de 29 și 30 aprilie, când aceasta va fi mai ridicată spre 7…8 grade, apoi va avea loc o tendință de creștere treptată ale valorilor nocturne spre medii de 10…11 grade.

Ploi slabe cantitativ se vor semnala local și temporar în 30 aprilie și 1 mai, însă probabilitatea ca trecător să plouă slab se va menține ridicată și pentru perioada 2-10 mai.

Cum va fi vremea în perioada 27 aprilie-10 mai 2026, la munte

Temperaturile maxime vor crește de la o medie 7…8 grade, în data de 27 aprilie, spre 10 de grade (valori apropiate de cele normale) în 28 aprilie, apoi vor scădea sub cele climatologice astfel că, în perioada 30 aprilie – 2 mai, media acestora va fi de 2…3 grade.

Începând din 3 mai vremea va intra într-un proces de încălzire treptată, urmând ca media valorilor diurne să crească de la 4 grade, spre 11…12 de grade în perioada 8 – 10 mai. Până în jurul datei de 4 mai
vremea va fi rece în cursul nopților, cu o medie a temperaturile minime de -4…-2 grade, exceptând noaptea de 29 aprilie, când aceasta va fi mai ridicată spre -1…0 grade, apoi va avea loc o tendință de creștere treptată ale valorilor nocturne spre medii de 4…6 grade.

Local și temporar în perioada 30 aprilie – 3 mai vor fi precipitații slabe cantitativ, sub formă de lapoviță și ninsoare în general la peste 1700 m, iar la altitudini mai mici vor fi mai ales ploi. Probabilitatea ca trecător să plouă va fi ridicată și pentru intervalul 4-10 mai.

Valul de căldură din weekend va fi urmat de un episod de vreme rece și ploioasă la începutul lunii mai, a anunțat directoarea Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu. În același timp, fenomenul climatic El Niño ar putea reveni încă din luna mai, potrivit unui nou raport, iar efectele sale ar putea aduce temperaturi peste medie în aproape toate regiunile lumii, inclusiv în Europa.

