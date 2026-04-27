Videoclipul care a declanșat scandalul

Incidentul ar fi avut loc pe 12 martie, într-un centru comercial din Singapore, când adolescentul a filmat momentul în care linge un pai dintr-un automat de suc de portocale și îl pune la loc, apoi publică clipul pe Instagram, însoțit de mesajul „orașul nu este sigur”.

Imaginile s-au răspândit rapid pe internet, fiind preluate de pagini comunitare și ulterior de presa locală. Reacțiile nu au întârziat, mulți utilizatori exprimându-și dezgustul față de gestul său.

Compania a schimbat toate cele 500 de paie care erau în aparat

Firma care operează automatul a anunțat că a depus plângere la poliție și a luat măsuri imediate, adică a înlocuit toate cele 500 de paie din dozatorul aparatului afectat și a demarat proceduri de igienizare și verificare.

Reprezentanții iJooz au declarat că au aplicat protocoale stricte pentru a asigura siguranța consumatorilor după incident.

Student la o școală de elită, anchetat și de instituția unde învață

Maximilien este student la filiala din Singapore a Școlii de Afaceri ESSEC. Un purtător de cuvânt al instituției a confirmat, potrivit presei locale, că școala este la curent cu situația și că a început propriile investigații interne.

Avocații tânărului au transmis că părinții acestuia au venit deja în Singapore, iar un reprezentant al școlii ar urma să îi asigure cauțiunea. Adolescentul urmează să revină în fața instanței pe 22 mai, când judecătorii vor analiza mai departe acuzațiile care i se aduc.

