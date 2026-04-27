O proprietate rară din centrul Bucureștiului a fost scoasă la vânzare pentru 1.700.000 de euro, atrăgând atenția pieței imobiliare de lux.

Este vorba despre o vilă istorică amplasată pe Bulevard Dacia, care îmbină arhitectura clasică cu dotările moderne, oferind 18 camere și 8 băi, pe o suprafață de aproximativ 450 de metri pătrați.

„Vila impresionează prin arhitectura sa clasică”

Potrivit anunțului de vânzare, „descoperiți o proprietate excepțională situată pe prestigiosul Bulevard Dacia, în inima Bucureștiului”. O descriere care subliniază atât poziționarea centrală, cât și caracterul exclusivist al imobilului.

Clădirea a fost complet renovată, iar proprietarii susțin că intervențiile au fost realizate cu grijă pentru a conserva elementele originale.

„Vila impresionează prin arhitectura sa clasică, detaliile ornamentale și designul rafinat. Fațada păstrează elementele originale, iar interioarele sunt decorate cu stucaturi elaborate”, se arată în prezentare.

Spațiile interioare sunt descrise ca fiind ample și luminoase, cu saloane generoase care pot găzdui atât întâlniri formale, cât și momente de relaxare.

18 camere, 8 băi, garaj și o curte interioară

Imobilul este structurat pe trei niveluri: demisol, parter și etaj. Organizate într-un mod funcțional, cu circulații interioare fluide.

„Renovarea completă a acestei vile a transformat-o într-o proprietate de lux, reușind să păstreze intact caracterul său istoric, fără a compromite confortul și funcționalitatea moderne”, mai precizează vânzătorii.

Pe lângă spațiile interioare, cu 18 camere și 8 băi, proprietatea dispune de o curte interioară, un garaj pentru un autoturism și încă două locuri de parcare disponibile în fața imobilului.

Așa arată vila de 1,7 milioane de euro, de pe Bulevardul Dacia din București. Foto: sothebysrealty.com

Amplasarea centrală oferă acces rapid către zone culturale, instituții educaționale și centre de afaceri, ceea ce o face atractivă atât pentru rezidență, cât și pentru utilizări instituționale.

1,7 milioane de euro, preț final de vânzare

„Combinând istoria cu modernitatea, această proprietate este ideală pentru rezidență de lux, sediu reprezentativ de firmă sau ambasadă”, se mai menționează în anunț.

În ultimii ani proprietățile istorice renovate sunt din ce în ce mai căutate, iar vila de pe Bulevardul Dacia pare să fie destinată unui segment restrâns de cumpărători, ținând cont în primul rând de prețul de vânzare: 1,7 milioane de euro.

