Concediere anulată de instanță și despăgubiri de 75.000 de euro

25 de ani de muncă, apoi concediere. Este povestea Florianei Fraboni, dată afară după un incident petrecut la serviciu, cu doar patru ani înainte de pensionare.

Decizia a fost însă anulată de Tribunalul din Ferrara, care a declarat concedierea nelegală.

Conform publicației Leggo, instanța a obligat compania să îi plătească femeii aproximativ 75.000 de euro, sumă care include despăgubirile și cheltuielile de judecată.

Judecătorii au stabilit că sancțiunea a fost complet disproporționată în raport cu fapta, restabilind astfel reputația profesională a angajatei, care nu primise niciodată sancțiuni disciplinare anterior.

Angajata și-a lovit șeful cu o bucată de carne

Totul a pornit de la un moment de tensiune petrecut în departamentul de măcelărie al supermarketului.

Potrivit informațiilor, angajata, Floriana Fraboni, se confrunta deja cu o relație dificilă cu noul șef de departament, descris ca având un comportament „adesea peste limite”.

Înainte de deschiderea magazinului, femeia ar fi fost certată dur. Ulterior, superiorul s-a apropiat din nou de ea pentru a continua reproșurile și a atins-o pe braț. Acela a fost momentul în care angajata a reacționat impulsiv și a aruncat în el bucata de carne pe care o avea în mână, lovindu-l în față și provocându-i o zgârietură ușoară sub ochi.

Deși angajata și-a cerut scuze în mod repetat, compania a decis concedierea, invocând regulamentul intern. Instanța a dat însă câștig de cauză apărării și sindicatului Filcams CGIL, subliniind că decizia concedierii trebuie să fie o măsură extremă. Judecătorii au arătat că regulamentele interne nu pot înlocui principiul proporționalității prevăzut de lege și de contractele colective de muncă.

A acceptat despăgubirile, nu revenirea la muncă

Între timp, Floriana Fraboni și-a găsit un alt loc de muncă într-un alt lanț comercial, însă cu un salariu mai mic. Ea a a ales să nu ceară reintegrarea în funcție, acceptând despăgubirea maximă prevăzută de lege, echivalentul a 24 de salarii.

Tot în Italia, casiera unui supermarket a fost concediată după 30 de ani de muncă pentru un detergent de 2,9 euro care i s-a spart. Femeia a ajuns la un acord cu angajatorul și a primit despăgubiri, renunțând însă la reintegrarea în muncă. Cazul casierei din Grosseto a devenit cunoscut la câteva luni după incident, după ce sindicatul Filcams-Cgil a decis să îl facă public, considerându-l extrem de grav.

