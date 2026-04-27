Decizia care i-a schimbat viața: a rămas în Iași când afacerea familiei s-a închis

Potrivit Ziarul de Iași, Ibrahim Gunbeyi a ajuns în România în 1998, la 24 de ani, pentru a-și ajuta unchiul care dezvoltase deja o afacere cu importuri și fast-food în mai multe orașe. Când businessul familiei a început să scadă și unchiul său a decis să plece din România, Gunbeyi a decis să rămână și să preia punctul din Iași.

„Pot să compar, am stat și în București, și în Bacău, și în Buzău și am magazine și în Timișoara sau Cluj. Eram chiar pe la început când am rămas într-o zi cu mașina în pană, spre Târgu Frumos. Nu aveam ce să fac. Atunci nu se găsea tractare, era foarte greu. S-au oprit cel puțin 3-4 mașini și au sărit în ajutor. Cineva a adus o pompă, se ocupau mai mult cu mașina mea decât mine. Am rămas șocat”, povestește antreprenorul.

Nu orașul în sine l-a convins, spune el, ci oamenii. Își amintește cum, într-un moment dificil, mai mulți necunoscuți au oprit să-l ajute, fără să-l cunoască. Experiența l-a făcut să simtă că poate construi ceva aici.

Un singur magazin, punctul de plecare pentru o rețea națională

Primul restaurant a fost deschis într-un centru comercial din Iași. De acolo, businessul a crescut treptat, fără extinderi rapide sau riscante, iar astăzi rețeaua numără 14 locații în orașe precum Cluj, Timișoara, Suceava, Botoșani sau Baia Mare. Compania principală a ajuns la o cifră de afaceri de aproximativ 10,5 milioane de euro, depășind competitorii locali.

Pe lângă rețea, antreprenorul a dezvoltat și o fabrică proprie, printr-o altă firmă, care mai adaugă aproximativ 5 milioane de euro la veniturile totale. Împreună, afacerea ajunge la circa 15 milioane de euro.

Pariul care i-a schimbat complet businessul

Momentul decisiv pentru dezvoltare a fost construcția fabricii, o investiție de aproximativ 10 milioane de euro. Gunbeyi spune că a preferat să controleze fiecare etapă a producției, chiar dacă asta a încetinit extinderea.

„Am vrut să fac un business altfel decât restul shaormeriilor. Asta e foarte important”, explică el. „Suntem singurul lanț de shaorma care avem toată producția 100% a noastră. Singurul.”

Astăzi, aproape tot ce se vinde în restaurante este produs în Iași. De la carne la sosuri, totul este preparat într-un sistem propriu, iar o parte din producție ajunge chiar și la alte restaurante din România.

„Avem în jur de 350 de angajați, toți suntem chiar români”

Deși rețetele vin din tradiția turcească, echipa este formată aproape integral din români. În fabrică, procesul este organizat industrial. Carnea este dezosată, condimentată și montată pe țepușe, apoi ambalată și depozitată la temperaturi foarte scăzute, iar cantitățile sunt mari.

„Producem și câte trei tone pe zi, chiar trei-patru tone de carne”, spune antreprenorul pentru Știri de Iași.

Pe lângă carne, sunt produse și sosurile, unul dintre elementele care diferențiază brandul. Deși clienții sunt curioși, rețetele nu sunt dezvăluite în detaliu.

„Nu ingredientele sunt secrete, ci modul în care sunt făcute”, explică el.

Gust turcesc, adaptat pentru români

Produsele păstrează baza rețetelor din Turcia, dar sunt adaptate gustului local. Dacă în Turcia shaorma este simplă, în România clienții preferă combinații mai bogate, cu multe ingrediente și sosuri. Această adaptare a fost una dintre cheile succesului, spune antreprenorul.

Un alt principiu important în dezvoltarea afacerii a fost folosirea produselor locale. Gunbeyi spune că a ales, pe cât posibil, furnizori din România și chiar din zona Iașului.

„Dacă nu ne susținem între noi, nu avem cum să creștem”, este filosofia lui.

Carnea de pui, de exemplu, este cumpărată de peste 20 de ani de la același producător local.

Fabrica care a schimbat o zonă întreagă

Investiția nu a influențat doar businessul, ci și zona în care a fost construită. Antreprenorul spune că înainte locul era ocupat de hale vechi și neîngrijite. După construcția fabricii, însă, aspectul zonei s-a schimbat, iar alte clădiri au fost modernizate.

Acum, Gunbeyi vrea să extindă fabrica de aproximativ trei ori, pentru a crește capacitatea de producție. A început deja demersurile și a obținut inclusiv finanțări, dar spune că a învățat din mers cum funcționează accesarea fondurilor europene.

„Când am început proiectul, nu știam cum să fac. Acum lucrurile sunt mai clare”, explică el.

După 26 de ani în România, antreprenorul spune că succesul nu a venit peste noapte. A fost rezultatul unor alegeri făcute în timp, al unei creșteri controlate și al atenției la detalii. Astăzi, afacerea sa este lider pe piața locală din Iași și unul dintre jucătorii importanți la nivel național în zona fast-food.

