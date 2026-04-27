Andrei Ciprian, în vârstă de 28 de ani, a fost intervievat de BBC pentru activitatea sa online, după ce a reușit să strângă aproape două milioane de urmăritori pe platformele de social media cu actualizări despre celebra cântăreață.

Tânărul din România administrează conturi pe Instagram, X și TikTok, unde publică zilnic informații despre Taylor Swift, de la apariții publice și ținute, până la surprizele din concertele artistei.

Pasiunea sa pentru vedetă l-a transformat într-o sursă importantă pentru fanii din întreaga lume, doar pe Instagram pagina lui, @taylorerastour, fiind urmărită de aproape un milion de persoane.

Andrei Ciprian trăiește în ritmul lui Taylor Swift

Andrei Ciprian a început pagina în perioada turneului mondial „Eras Tour”, când a vrut să documenteze tot ce se întâmpla la fiecare concert. El a povestit pentru BBC că petrecea chiar și șase ore pe zi scriind și postând actualizări din locuința sa din România.

„Mă trezeam dimineața când erau concerte în SUA, ca să mă asigur că pot anunța tuturor urmăritorilor mei melodiile surpriză pe care le interpreta și orice invitați speciali”, a spus Andrei Ciprian pentru BBC.

În plus, românul urmărea cu atenție și cine erau celebritățile care se aflau în zona VIP la concerte, dar și micile schimbări din costumele purtate de artistă în fiecare seară.

Chiar dacă turneul s-a încheiat, Andrei Ciprian continuă să posteze zilnic, în paralel cu jobul său de la hotel. „O iubesc și îmi place să mă asigur că fanii ei sunt la curent cu tot”, a mai afirmat el.

Interacțiuni echipa artistei

Munca sa intensă nu a trecut neobservată. Andrei Ciprian spune că a primit like-uri chiar de la Taylor Swift și follow-uri de la dansatorii și membri ai echipei vedetei.

Pentru el, pagina a fost o modalitate de a se simți mai aproape de idolul său. „Am început acest cont ca să mă simt puțin mai aproape de ea”, a explicat românul. Mai mult decât atât, speranța lui cea mare este ca într-o zi să ajungă să lucreze direct pentru Taylor Swift.

Povestea sa a atras atenția BBC într-un material amplu despre administratorii paginilor de fani și conturilor care oferă actualizări non-stop despre celebrități.

Taylor Swift performs during the opening show of the Toronto dates of The Eras Tour on Thursday, November 14, 2024 in Toronto, ON, Canada. Photo by Chris Young/CP/ABACAPRESS.COM

Fenomenul paginilor de fani care nu dorm niciodată

BBC a discutat și cu Jay, un canadian de 25 de ani care lucrează pentru contul Buzzing Pop, pagină cu 250.000 de urmăritori pe X, unde se publică nonstop știri și bârfe despre vedete.

„Simt că nu dormim deloc. Suntem aici 24 de ore din 24, șapte zile din șapte. Postăm mereu. Este nebunie, dar ne place. Suntem foarte pasionați”, a spus el.

Pe astfel de conturi apar clipuri cu vedete precum Lady Gaga, Justin Bieber sau Zara Larsson, dar și informații despre cine a dat unfollow cui sau câte ascultări are o nouă piesă.

Jay a precizat că echipa verifică informațiile din surse precum Billboard și The Hollywood Reporter, însă primește și ponturi anonime. „Trebuie să verificăm sursa, ca să vedem dacă are credibilitate, pentru că oamenii trimit lucruri aleatorii”, a explicat el.

Când pasiunea fanilor devine invazie

Experții avertizează însă că unele pagini depășesc limita dintre informare și intruziune.

Dr. Georgia Carroll, specialistă în fandom și implicarea fanilor, a explicat că rețelele sociale au transformat un comportament de nișă într-un fenomen public și intens.

„Speculațiile despre locul unde se află vedetele sunt transmise tuturor”, a spus ea.

Claire Powell, publicist cu peste 30 de ani de experiență, susține că pentru vedete situația poate deveni copleșitoare. „Este foarte greu pentru celebrități, pentru că nu există pauză”, a declarat ea.

Unele conturi publică imagini cu vedete pe stradă, la cumpărături sau în restaurante, alături de informații despre locația lor. „Ies pe ușa din față și toată lumea mă urmărește”, i-au spus unii clienți lui CLaire Powell.

Cu toate acestea, experta crede că obsesia fanilor nu este neapărat mai mare decât în trecut, ci doar se manifestă mai rapid prin social media.

