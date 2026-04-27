Documentul, esențial pentru estimarea și facturarea consumului lunar de energie, a fost transmis clienților prin e-mail, aceștia având opțiunea de a modifica această convenție, dacă este cazul.

Hidroelectrica, peste 1.000.000 de clienți

Convenția de consum reprezintă o estimare lunară a cantității de energie electrică ce urmează să fie folosită, fiind deseori ajustată sezonier. Spre exemplu, consumul casnic la români crește vara, datorită utilizării aerului condiționat, și iarna, din cauza aparatelor de încălzire electrice.

Cu peste un milion de clienți casnici și non-casnici înregistrat în noiembrie 2025, compania de stat Hidroelectrica, listată la bursă, se poziționează ferm pe piața de furnizare.

„Depășirea pragului de un milion de clienți reprezintă o confirmare a încrederii pe care românii o au în Hidroelectrica și în valorile pe care le promovăm: corectitudine, stabilitate, transparență și energie curată. Vom continua cu perseverență investițiile în digitalizare, servicii moderne și surse regenerabile de producție, pentru a răspunde așteptărilor tot mai ridicate ale clienților noștri”, declara atunci Bogdan Badea, președintele Directoratului Hidroelectrica.

În ianuarie, valoarea acțiunii Hidroelectrica a atins un nou maxim istoric de 138,4 lei, acesta fiind cel mai ridicat nivel de la listarea companiei la Bursa de Valori București, în 12 iulie 2023, și până în prezent.

Între 1 septembrie 2025 și 27 ianuarie 2026, acțiunea Hidroelectrica s-a apreciat cu aproximativ 14%, reflectând interesul crescut al investitorilor pentru strategia de dezvoltare și investiții, stabilitatea financiară a companiei și perspectivele favorabile pe termen mediu și lung.

Ce este convenția de consum

Convenția de consum este un document-cheie în relația dintre client și furnizorul de energie electrică.

Aceasta este utilizată pentru facturare în cazul în care indexul autocitit sau cel transmis de operatorul de distribuție nu este disponibil. În astfel de situații, factura se bazează pe valorile estimate din convenția de consum.

Această convenție este parte integrantă a contractului de furnizare semnat între clientul casnic sau non-casnic și furnizor, având rolul de a estima consumul lunar.

Operatorul de distribuție are dreptul să valideze estimările făcute de client la semnarea contractului și să modifice convenția dacă observă discrepanțe majore față de consumul real.

Rolul convenției de consum Hidroelectrica

Pentru furnizori, convenția de consum este o unealtă de planificare esențială, permițându-le să estimeze necesarul de energie pentru portofoliul de clienți. De aceea, este important ca valorile declarate de utilizatori să reflecte cât mai fidel consumul real.

În cazul în care nu transmiteți indexul autocitit lunar, consumul va fi facturat în baza convenției de consum.

Acest proces devine relevant mai ales în cazul românilor care nu au contor inteligent sau dacă indexul nu ajunge la furnizor.

Facturile Hidroelectrica, pe baza convenției de consum

La semnarea unui contract de furnizare, clienții declară consumul lunar estimat, pe baza căruia Hidroelectrica va emite facturile, în lipsa altor date.

Operatorul de distribuție are responsabilitatea de a valida aceste estimări și, dacă este cazul, de a le ajusta pentru a reflecta consumul real.

În cazul unor discrepanțe între consumul estimat și cel real, Hidroelectrica va notifica clientul cu privire la modificările necesare ale convenției de consum. Actualizările pot fi solicitate pe toată durata contractului.

Cum pot clienții Hidroelectrica să modifice convenția de consum

Românii care sunt abonați la Hidroelectrica și constată că valorile din convenția de consum nu corespund consumului real au posibilitatea de a modifica singuri datele din document.

Modificările pot fi realizate prin accesarea portalului Hidroelectrica sau prin butonul „Modifică convenția acum” din corpul mailului, iar „noile valori declarate vor intra în vigoare începând cu data de 1 a lunii următoare”, transmit reprezentanții companiei.

Reamintim că Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie regenerabilă din România, gestionând un portofoliu de 188 centrale hidroelectrice cu o putere totală de 6,4 GW, precum și parcul eolian Crucea, cu 108 MW instalați.

4 moduri în care transmiți indexul la Hidroelectrica

Furnizorii încurajează clienții să transmită lunar indexul autocitit pentru o facturare cât mai precisă.

La compania de stat Hidroelectrica, există patru metode prin care românii pot da citirea contorului:

prin aplicația mobilă iHidro

accesând portalul online ihidro.ro

prin apel gratuit la numărul 0800 800 359

prin portalul Hidroelectrica.

