Poduri care leagă suburbiile de centrul orașului Helsinki

Podul Kruunuvuori sau Kruunuvuorensilta are o lungime de aproximativ 1,19 kilometri și face parte dintr-un proiect mai amplu de conectare a zonelor rezidențiale din estul orașului cu centrul. Este ultimul dintre cele trei poduri Crown construite în acest scop.

Noul pod, care este cel mai lung din Finlanda, dar și cel mai lung pod multimodal din lume, este rezervat exclusiv pietonilor, bicicliștilor și transportului public. Mașinile sau motocicletele nu pot circula pe noul pod.

Practic, podul Kruunuvuori leagă suburbiile estice ale insulei de centrul orașului Helsinki .

Aceste legături le permit locuitorilor să ajungă ușor în centru, fără a compromite stilul lor de viață, puternic legat de petrecerea timpului în natură. Helsinki se numără printre cele mai verzi orașe din lume.

Peste 50.000 de oameni au vizitat podul în weekendul de deschidere.

Un proiect gândit pentru viitor

Podul Kruunuvuori impresionează nu doar prin dimensiuni, ci și prin design. Are un pilon de peste 130 de metri înălțime și a fost proiectat să reziste aproximativ 200 de ani.

Structura include iluminare LED inteligentă, care își schimbă culorile în funcție de anotimp și momentul zilei. Podul are și elemente speciale pentru protecția împotriva vântului.

Proiectul a fost realizat de Knight Architects și WSP Finland, iar forma curbată a podului nu este întâmplătoare.

Specialiștii spun că aceasta „se bazează nu doar pe motive structurale, ci și pe îmbunătățirea experienței utilizatorului – mergând pe un pod curbat, o persoană poate percepe mai bine destinația”.

A fost nevoie de un total de 100.000 de ore de muncă de proiectare pentru realizarea celui mai lung pod de acest tip din lume, potrivit Newatlas.

Conexiuni mai rapide și transport modern

Noua construcție leagă zone precum Kruunuvuorenranta, Korkeasaari și Laajasalo de centrul orașului, reducând semnificativ distanțele de deplasare.

Dacă înainte traseul era de aproximativ 11 kilometri, acum acesta a fost redus la circa 5,5 kilometri.

Începând din 2027, podul Kruunuvuori va integra și un sistem de tramvai, care va facilita transportul public rapid între aceste zone.

Un model pentru orașele europene

Inițiativa este văzută ca un exemplu de bună practică la nivel european.

Henk Swarttouw, președintele Federației Europene a Cicliștilor, a declarat: „Noul pod este un exemplu minunat al faptului că autoritățile își respectă promisiunile. ”, potrivit Zag Daily.

Acesta a subliniat că proiectul Kruunuvuori „transmite un mesaj clar cu privire la modurile de transport care sunt prioritizate”.

Helsinki a înregistrat zero decese rutiere pe parcursul unui an întreg, între iulie 2024 și iulie 2025.

La rândul său, primarul Daniel Sazonov a descris podul drept un „reper nou, unic și incitant”, care schimbă modul în care orașul este conectat.

Deschiderea podului Kruunuvuori vine în contextul în care Helsinki a reușit performanța de a avea zero decese rutiere timp de un an, după investiții constante în infrastructură sigură și mobilitate urbană sustenabilă.

