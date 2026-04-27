Poduri care leagă suburbiile de centrul orașului Helsinki

Podul Kruunuvuori sau Kruunuvuorensilta are o lungime de aproximativ 1,19 kilometri și face parte dintr-un proiect mai amplu de conectare a zonelor rezidențiale din estul orașului cu centrul. Este ultimul dintre cele trei poduri Crown construite în acest scop.

Noul pod, care este cel mai lung din Finlanda, dar și cel mai lung pod multimodal din lume, este rezervat exclusiv pietonilor, bicicliștilor și transportului public. Mașinile sau motocicletele nu pot circula pe noul pod.

Practic, podul Kruunuvuori leagă suburbiile estice ale insulei de centrul orașului Helsinki .

Aceste legături le permit locuitorilor să ajungă ușor în centru, fără a compromite stilul lor de viață, puternic legat de petrecerea timpului în natură. Helsinki se numără printre cele mai verzi orașe din lume.

Peste 50.000 de oameni au vizitat podul în weekendul de deschidere. 

Un proiect gândit pentru viitor

Podul Kruunuvuori impresionează nu doar prin dimensiuni, ci și prin design. Are un pilon de peste 130 de metri înălțime și a fost proiectat să reziste aproximativ 200 de ani. 

Structura include iluminare LED inteligentă, care își schimbă culorile în funcție de anotimp și momentul zilei. Podul are și elemente speciale pentru protecția împotriva vântului.

Proiectul a fost realizat de Knight Architects și WSP Finland, iar forma curbată a podului nu este întâmplătoare. 

Specialiștii spun că aceasta „se bazează nu doar pe motive structurale, ci și pe îmbunătățirea experienței utilizatorului – mergând pe un pod curbat, o persoană poate percepe mai bine destinația”.

A fost nevoie de un total de 100.000 de ore de muncă de proiectare pentru realizarea celui mai lung pod de acest tip din lume, potrivit Newatlas.

Conexiuni mai rapide și transport modern

Noua construcție leagă zone precum Kruunuvuorenranta, Korkeasaari și Laajasalo de centrul orașului, reducând semnificativ distanțele de deplasare. 

Dacă înainte traseul era de aproximativ 11 kilometri, acum acesta a fost redus la circa 5,5 kilometri.

Începând din 2027, podul Kruunuvuori va integra și un sistem de tramvai, care va facilita transportul public rapid între aceste zone.

Un model pentru orașele europene

Inițiativa este văzută ca un exemplu de bună practică la nivel european. 

Henk Swarttouw, președintele Federației Europene a Cicliștilor, a declarat: „Noul pod este un exemplu minunat al faptului că autoritățile își respectă promisiunile. ”, potrivit Zag Daily.

Acesta a subliniat că proiectul Kruunuvuori „transmite un mesaj clar cu privire la modurile de transport care sunt prioritizate”.

Podul Kruunuvuori, Helsinki, Finlanda la inaugurare

Helsinki a înregistrat zero decese rutiere pe parcursul unui an întreg, între iulie 2024 și iulie 2025.

La rândul său, primarul Daniel Sazonov a descris podul drept un „reper nou, unic și incitant”, care schimbă modul în care orașul este conectat.

Deschiderea podului Kruunuvuori vine în contextul în care Helsinki a reușit performanța de a avea zero decese rutiere timp de un an, după investiții constante în infrastructură sigură și mobilitate urbană sustenabilă.

Anunțul venit în urmă cu scurt timp. Olguța Vasilescu a spus clar: „Sorin Grindeanu...”
Anunțul venit în urmă cu scurt timp. Olguța Vasilescu a spus clar: „Sorin Grindeanu...”
O recunoști? Este femeia care stă de 20 de ani în spatele președintilor României. Dar puțini știu unde s-a născut. Așa a început cariera ei
O recunoști? Este femeia care stă de 20 de ani în spatele președintilor României. Dar puțini știu unde s-a născut. Așa a început cariera ei
Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri scandaloase despre ce se întâmpla la filmările pentru Chefi la cuțite. Ce acuzații aduce producătorilor: „Îmi spuneau în cască...”
Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri scandaloase despre ce se întâmpla la filmările pentru Chefi la cuțite. Ce acuzații aduce producătorilor: „Îmi spuneau în cască...”
gsp
Dan Puric: „Am strâns 6.000 € pentru o fată oarbă, biserica vreo 4.000. I-am dat un telefon. «Băi Gigi, te rog din suflet, are nevoie de celule stem»”. Reacția lui Becali
Dan Puric: „Am strâns 6.000 € pentru o fată oarbă, biserica vreo 4.000. I-am dat un telefon. «Băi Gigi, te rog din suflet, are nevoie de celule stem»”. Reacția lui Becali
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
Parteneri
„Așteaptă-mă încă puțin, fiule, voi fi cu tine în curând”. Iar AZI această femeie și-a ținut promisiunea. A murit prin eutanasiere. De ce s-a stins fiul ei, ea nu a putut suporta asta
„Așteaptă-mă încă puțin, fiule, voi fi cu tine în curând”. Iar AZI această femeie și-a ținut promisiunea. A murit prin eutanasiere. De ce s-a stins fiul ei, ea nu a putut suporta asta
Alertă astrală pentru azi! Nicoleta Svârlefus anunță ziua care poate schimba tot: 26 aprilie! Uranus lovește puternic și rescrie regulile jocului! Ce zodii vor avea de suferit
Alertă astrală pentru azi! Nicoleta Svârlefus anunță ziua care poate schimba tot: 26 aprilie! Uranus lovește puternic și rescrie regulile jocului! Ce zodii vor avea de suferit
7 camere, o bucătărie de 22 mp și 30 de feluri de trandafiri în curte! Detaliul neștiut despre vila spectaculoasă în care locuiesc Irina și Răzvan Fodor. Vezi cum arată „colțul de vacanță” al prezentatoarei Asia Express!
7 camere, o bucătărie de 22 mp și 30 de feluri de trandafiri în curte! Detaliul neștiut despre vila spectaculoasă în care locuiesc Irina și Răzvan Fodor. Vezi cum arată „colțul de vacanță” al prezentatoarei Asia Express!

Alte știri

Certificatul de naștere nu va mai fi necesar la dosar pentru reînnoirea cărții de identitate
Certificatul de naștere nu va mai fi necesar la dosar pentru reînnoirea cărții de identitate
Vilă istorică în valoare de 1.700.000 de euro, scoasă la vânzare pe Bulevardul Dacia
Vilă istorică în valoare de 1.700.000 de euro, scoasă la vânzare pe Bulevardul Dacia
Parteneri
SURSE Grupul politic care ar putea decide soarta lui Bolojan: negocieri tensionate și acuzații dure înainte de moțiune
SURSE Grupul politic care ar putea decide soarta lui Bolojan: negocieri tensionate și acuzații dure înainte de moțiune
Punctul sensibil al celui mai bun fotbalist al Universității Craiova: „Mister, nu mă băga! Nu pot să joc”
Punctul sensibil al celui mai bun fotbalist al Universității Craiova: „Mister, nu mă băga! Nu pot să joc”
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Un campionat în sine. Povestea rivalității dintre CFR și „U”
Un campionat în sine. Povestea rivalității dintre CFR și „U”
Lucruri de urmărit în etapa a șasea din play-off/play-out
Parteneri
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a uimit pe toți
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a uimit pe toți

Cum a apărut mama lui Dorian Popa la nunta vloggerului. Abia acum au publicat imagini
Cum a apărut mama lui Dorian Popa la nunta vloggerului. Abia acum au publicat imagini
Cu cine s-a certat Andreea Bălan înainte să plece de la „Te cunosc de undeva”. Aurelian Temișan a spus adevărul: „Am înțeles”
Cu cine s-a certat Andreea Bălan înainte să plece de la „Te cunosc de undeva”. Aurelian Temișan a spus adevărul: „Am înțeles”
Parteneri
Oase și Maria și-au împlinit cel mai mare vis cu banii de la Power Couple: „Am reușit!”. Ce au cumpărat cu cei 74.289 € câștigați la Antena 1
Oase și Maria și-au împlinit cel mai mare vis cu banii de la Power Couple: „Am reușit!”. Ce au cumpărat cu cei 74.289 € câștigați la Antena 1
O româncă, prezentă la dineul organizat de Trump: "Eu am fost mai aproape de atacator decât preşedintele SUA"
O româncă, prezentă la dineul organizat de Trump: "Eu am fost mai aproape de atacator decât preşedintele SUA"
Mircea Solcanu a detonat bomba și a spus despre Valentin Sanfira ceea ce nimeni nu a avut curaj până acum: “Probabil că s-a gândit că...”
Mircea Solcanu a detonat bomba și a spus despre Valentin Sanfira ceea ce nimeni nu a avut curaj până acum: “Probabil că s-a gândit că...”
Parteneri
Noul model Dacia se transformă total » Lansează încă un SUV care se va bate cu Renault și Peugeot: primele imagini
Noul model Dacia se transformă total » Lansează încă un SUV care se va bate cu Renault și Peugeot: primele imagini
Mutu, dezvăluiri despre relațiile sale >> Despărțirea de Consuelo: „Nu mi-o spunea direct”
Mutu, dezvăluiri despre relațiile sale >> Despărțirea de Consuelo: „Nu mi-o spunea direct”
Parteneri
Propunere neașteptată. Ce vrea Iranul pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz
Propunere neașteptată. Ce vrea Iranul pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz
Nicușor Dan a semnat demisia...
Nicușor Dan a semnat demisia...
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Promo
Află totul despre sistemul CORI, o platformă de chirurgie robotică de ultimă generație
Află totul despre sistemul CORI, o platformă de chirurgie robotică de ultimă generație
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Ultimul mesaj transmis de designerul Eugen Olteanu. Ce se ascunde în spatele morții fulgerătoare la doar 42 de ani: „Ai zis că o să învingi și asta”
Ultimul mesaj transmis de designerul Eugen Olteanu. Ce se ascunde în spatele morții fulgerătoare la doar 42 de ani: „Ai zis că o să învingi și asta”
Bolojan, după incendiul din Vrancea: Guvernul va aloca ajutoare familiilor lovite de nenorocire
Bolojan, după incendiul din Vrancea: Guvernul va aloca ajutoare familiilor lovite de nenorocire
Ea este tânăra care și-a pierdut viața în mașina condusă de prietena sa, în Giurgiu. Mergeau să facă poze de final de liceu
Ea este tânăra care și-a pierdut viața în mașina condusă de prietena sa, în Giurgiu. Mergeau să facă poze de final de liceu

Răspunsul lui Nicușor Dan pentru românii care l-au votat și acum sunt supărați pe el: „Ce pot să spun?”
Răspunsul lui Nicușor Dan pentru românii care l-au votat și acum sunt supărați pe el: „Ce pot să spun?”
Criza politică din România din 2026. PSD și AUR vor depune moțiune de cenzură comună împotriva Guvernului Bolojan
Politică 11:02
Criza politică din România din 2026. PSD și AUR vor depune moțiune de cenzură comună împotriva Guvernului Bolojan
Parteneri
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
Un expert în antichități, indicat drept „creierul” jafului din noaptea morții milionarului Adrian Kreiner. A dispărut ”arma crimei”
Un expert în antichități, indicat drept „creierul” jafului din noaptea morții milionarului Adrian Kreiner. A dispărut ”arma crimei”
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal