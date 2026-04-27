Fostul ministru al Muncii, Florin Manole, a făcut anunțul luni, 27 aprilie, în bilanțul făcut la finalul mandatului său, potrivit News.

„Agenția Națională pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilități a realizat în această perioadă peste 72.000 de reevaluări care au dus la identificarea unui număr de 8.750 de certificate care nu trebuiau să fie acordate și pentru care s-a decis neîncadrarea în grad de handicap”, a precizat Manole, în cadrul unei conferințe de bilanț.

În același timp, peste 11.000 de persoane au primit o recalificare în grad de handicap, ce le-a adus beneficii mai mari.

„Pentru că obiectivul nostru nu a fost doar lupta cu frauda, ci și justiția socială, peste 11.000 de persoane care trebuiau să aibă, conform realităților medicale, un grad de încadrare superior, au primit acest grad de încadrare”, a explicat fostul ministru.

Florin Manole, fostul ministru PSD al Muncii, a subliniat că aceste controale fac parte din strategia de toleranță zero față de munca la negru, abuzuri și fraudă, promovând totodată principiul echității sociale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE