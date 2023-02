Vica Blochina, circ și jigniri la Survivor 2023. De ce s-a certat cu Bianca Patrichi: „Eu nu trebuie să fac nici videochat. Am bani pentru că am muncit”

Conflictul dintre cele două Faimoase a pornit după ce Vica Blochina a aflat de la Ada Dumitru că Bianca Patrichi o bârfește când ea nu e de față. Totodată, Bianca Patrichi a fost deranjată că i-a împrumutat din porția ei de orez Vicăi, iar aceasta nu i-a înapoiat-o.

De aici, la Survivor România 2023, în fața camerelor de filmat, un scandal cu multe jigniri a pornit. Vica Blochina a răbufnit la adresa coregrafei, chiar a și jignit-o. Întreaga conversație de pe post a fost modificată, din cauza înjurăturilor.

„Dacă mă mai bârfești o dată la lume toată țara o să afle că ești o… și o… Eu cu ce ți-am greșit să mă bârfești așa? Nu ți-e rușine? Ți-am mâncat eu orezul? Îți dau acum cu orezul în cap”, a spus Vica Blochina, către Bianca Patrichi, conform click.ro.

Bianca Patrichi: „Nu-ți mai permit să folosești numele meu! Ori ea, ori eu ies din această emisiune”

„De unde p*** mea știi că sunt o t***ă? Vica, taci din gură în momentul ăsta! Ce meserie ai tu să zici de mine? Ce ai făcut tu, striptease? Nu-ți mai permit să folosești numele meu în propoziții! Ori ea, ori eu ies din această emisiune”, a reacționat Bianca și izbucnit în plâns. Coregrafa abia s-a liniștit după scandalul cu Vica Blochina, a avut chiar și un atac de panică.

Ulterior, la consiliul de eliminare, prezentatorul Daniel Pavel a adus din nou în discuție scandalul celor două, el a vrut să clarifice cu exactitate ce s-a întâmplat între cele două colege de echipă. Vica Blochina a luat prima cuvântul.

Vica Blochina: „M-a deranjat cum a vorbit”

„Lucrurile nu pot merge foarte bine decât dacă le spunem în față. Pentru mine a fost o surpriză când o persoană lângă care dormeam, cu care mă pupam dimineața… pentru mine a fost foarte dureros când am văzut că această Maria Magdalena are această mască. Eu sunt foarte colerică. Pe la spate m-a ars nonstop și m-a enervat atât de tare și i-am spus părerea mea susținută, probată. Îmi pare foarte rău că trebuia să fiu mai temperată și să-i spun între patru ochi.

Pentru mine Survivorul este ceva foarte greu, nu mai pot să fac față. M-a deranjat cum a vorbit, cum a încercat să convingă pe toată lumea să nu mă voteze, pentru că mă urăște atât de mult încât voia să mă voteze doar ea. Știu ce grad poartă. Eu aș fi vrut să voteze asumat. A fost făcută o șmecherie pe la spate și a suferit Ada. Șerpăria merge mai departe la noi la Survivor Eu nu trebuie să fac nici videochat, nici postările… Am bani pentru că am muncit și eu, poate că am fost mai deșteaptă ca ea”, a mai spus Vica, printre lacrimi, aseară, la Survivor 2023.

Apoi, Bianca Patrichi a intervenit și și-a spus partea de adevărat, acesta fiind foarte deranjată de toate jignirile pe care Vica Blochina i le-a adus. „I-am dat într-o zi din orezul meu, ea spunându-mi că-mi dă din orezul ei când ajungem în camp, a fost mâncat doar de ea. Mătură doar în spațiul ei de dormit. Astea au fost la baza acestui scandal ca la mahala. Pe mine m-a afectat foarte tare, pentru că nu consider niciun motiv real să mă jignești în ultimul hal.

Eu, spre deosebire de ea, am muncit pentru fiecare leuț pe care îl am, mi-am rupt câte o gleznuță, câte un degețel, pe poante. Nici nu vreau și nici nu accept vreodată ca cineva care nu știe să spună nimic despre mine să mă dărâme într-o secundă. Vica vorbește fix despre ea când se referă la mine”, a încheiat Bianca Patrichi.

În final, Vica Blochina a regretat că a jignit-o pe Bianca Patrichi, însă a considerat că are dreptate în scandalul cu coregrafa, că a reacționat într-un mod justificat la acțiunile colegei sale.

Trei Faimoși sunt în pericol de eliminare

După consiliul de nominalizare de aseară de la Survivor România 2023, trei Faimoși sunt în pericol de eliminare. Este vorba despre Vica Blochina, DOC și Ada Dumitru.

