Edan, în vârstă de 14 ani, nu poartă numele tatălui său, asta pentru că Victor Pițurcă, în vârstă de 65 de ani, nu a crezut de la bun început că e fiul lui. Pentru a demonstra că este copilul antrenorului, Vica Blochina a solicitat un test de paternitate. După ce testul ADN a arătat că este copilul lui, Victor Pițurcă o pensie alimentară de 50.000 de euro retroactiv și câte 2.900 de euro pe lună pentru creșterea fiului său.

Invitată în emisiunea online „În Oglindă”, fosta balerină a vorbit și despre prima întâlnire a lui Edan cu tatăl său, întâlnire care a fost extrem de emoționantă. Băiatul știa cine este tatăl lui, însă Vica Blochina îi spunea că acesta este plecat în străinătate să antreneze.

„Copilului nu i-am spus, până atunci, că tatăl lui nu a vrut să-l recunoască. I-am spus că tatăl lui este plecat, că antrenează, pentru că știa cine este. Apoi ne-am dus la IML, să facem analiza ADN. Copilul a deschis ușa, știind că tata e acolo, și a rupt-o la fugă. Tatăl a fost foarte stingher și nu putea să-l ia în brațe. Edan a sărit la el în brațe și i-a spus: «Tată, eu sunt, Edan! Tu nu mă știi pe mine? Sunt eu, copilul tău!». A fost cel mai urât moment din viața mea. Angajatele de la IML au început să plângă”, a povestit Vica Blochina, cu ochii în lacrimi.

Vica Blochina: „Mi s-a impus să renunț la pensia alimentară”

Fosta balerină și-a dorit foarte mult ca fiul ei să aibă un tată, iar pentru asta a fost nevoită să renunțe la pensia alimentară mare pe care o avea. Vica Blochina a dezvăluit că Victor Pițurcă i-a spus că va fi apropiat de fiul ei doar dacă ea va renunța la pensia alimentară pe care o avea la momentul respectiv.

„Edan nu a înțeles. Am făcut analiza, el a mângâiat copilul pe cap și a plecat. Și lui i-a fost greu pentru că a sunat după avocatul meu și i-a spus că vrea să încheie toată nebunia. Mi s-a impus să renunț la pensie, care era mare, de 10 mii de euro pe lună. Mi-a zis că îmi va da o sumă foarte mică de bani, dar că va avea o relație cu copilul. Ne-am dus la notar, el a pus pe foaie o pensie foarte mică, de 10 ori mai mică decât cea pe care o obținusem în instanță, și am semnat”, a completat Vica.

Acum, relația lui Victor Pițurcă este una foarte bună. Adolescentul stă la tatăl lui de fiecare dată când vrea. Vica Blochina consideră că a fost cea mai bună alegere să renunțe la bani, pentru că acum copilul ei are și un tată.

„De-atunci, copilul meu are tată și familie. Dragostea lui pentru copil a fost dintotdeauna. Acum stă la el, de o lună. Eu cred că problema a fost să nu mă folosesc eu de banii lui. Am fost de acord și am făcut bine. Nu-mi pare rău deloc. În inima mea am știut că nu-i va lipsi nimic copilului și așa a fost”, a încheiat fosta balerină.

