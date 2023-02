Vica Blochina a renunțat la confortul de acasă și a acceptat provocarea de a participa la Survivor România. Ea a rezistat în jungla din Republica Dominicană timp de patru săptămâni și s-a adaptat cu greu la condițiile de acolo. Cu toate acestea, ea este fericită că și-a făcut băiatul mândru, pentru că reușea să se descurce la probele care nu erau deloc ușoare.

„A fost o ambiție pentru mine să particip la cel mai mare show din lume. Este cel mai greu show, este vorba de supraviețuire, din toate punctele de vedere. Trebuie să supraviețuiești în junglă, cu oamenii pe care nu-i cunoști și să suporți caracterele tuturor, iar ceilalți să te suporte pe tine. E joc în echipă, dar și joc individual. Contează foarte mult câte puncte aduci. Îmi cunosc limitele și asta a fost miza mea, miza pe care am jucat-o: 4 săptămâni.

Mi-am dovedit că se poate, dar mai mult de atât nu se mai putea, era prea mult. Sper că am fost un exemplu pentru multe femei care s-au uitat la mine, femei peste 40 de ani. Am primit foarte multe mesaje, dar este o experiență de nerepetat pentru mine. A fost prea dură, mult prea dură pentru mine și pentru ceea ce sunt eu”, a povestit Vica Blochina pentru Fanatik.

Fosta balerină nu este la primul reality show la care participă, însă susține că la Survivor a fost cel mai greu. Vica Blochina a mai participat la „Ferma vedetelor” și „Asia Express”. Vedeta a povestit că după ce a ieșit din competiția de la PRO TV, ea și-a sunat mama, care a început să plângă instant.

Recomandări Bărbat arestat pentru abuz sexual repetat asupra fiicei vitrege, în vârstă de 11 ani, la un an de la raportarea cazului. Dosarul s-a plimbat pe la două secții de poliție

„Nu este primul meu reality show în care am stat departe de familie. Am stat și la Ferma 3 luni de zile, nici atunci n-am avut niciun fel de contact cu familia mea, cu fiul meu, când copilul meu chiar avea nevoie de mine. Acum copilul meu are 16 ani, nu a fost nicio problemă. La Asia Express iarăși au fost 7 săptămâni, aici am rezistat cel mai puțin.

De obicei, dacă vrei să reziști în astfel de competiții, pui niște bariere și nu te gândești acasă. Nu m-am gândit deloc acasă, nu mi-am permis să-mi fie dor de nimeni și de nimic. Când am ieșit din competiție am sunat-o pe mama mea, care, neînțelegând limba română, plângea văzând ce iad e acolo, cât de greu a fost… Nu înțelegea de ce mi-a trebuit mie să merg acolo, a fost foarte emoționant. Mi-a zis fiul meu că la cei 47 de ani pe care îi am, am fost foarte bună pe traseu. El nu cred că a înțeles prin ce am trecut eu, de fapt, psihic vorbind și e mai bine așa. A fost ceva inuman, cel puțin pentru mine.”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Recomandări Un important ziarist american susține că SUA au sabotat gazoductele rusești din Marea Baltică. Casa Albă neagă. Pe cine credem?

Vica Blochina, despre condițiile de la Survivor România

Fosta balerină a dezvăluit că în junglă nu au avut produse de igienă. Vica Blochina și-ar fi dorit șampon sau detergent pentru haine. Fosta concurentă de la Survivor România 2023 a mărturisit că a fost îngrozită când a ajuns acasă și a văzut cum arăta în emisiune.

„Noi nu am avut oglindă la Survivor. Tu nu știi cum arăți. Îmi făceam un coc, nu aveam cu ce să perii părul. Toate fetele îmi ziceau că nu știu cum fac eu să arate bine mereu părul meu. Când am venit de la Survivor și am văzut imaginile, m-am speriat, sincer spun. Eu nu sunt chiar așa nasoală. Nu sunt vreo superbitate, dar atunci când m-am văzut în lumina aia, m-am speriat.

„Eram umflată, la față, sub ochi, cu buzele pline de bube”

Pe de altă parte, mi se pare că a fost foarte mișto, mi-am asumat asta. Eu sunt o femeie cochetă și îmi place să arăt bine. Nu aș mai repeta experiența asta. Îmi pare rău că nu am avut o oglindă, să pun măcar un rimel sau un creion. Am fost foarte arsă de soare, am făcut o alergie puternică la față. Eram umflată, la față, sub ochi, cu buzele pline de bube. Eram mușcată de insecte, dar ăsta e Survivor. Eu sunt mândră de mine în fiecare ipostază. Nu am fost foarte fericită, când m-am văzut, m-am speriat! (râde).

Recomandări CORESPONDENȚĂ DIN TURCIA. Salvatorii români fac eforturi supraomeneşti pentru a scoate ce mai e viu din ruinele Antakyei: „Nimic nu-i prea mult pentru a salva o viaţă”

„Mi-am inventat bigudiurile din bețe, din crengile de pe plajă găsite”

Am spălat în fiecare zi hainele, în apa potabilă pe care o aveam de băut. Mă spălam pe cap, eu sufăr de igienă. A fost greu pentru mine că nu am putut să dau cu un pic de șampon sau de detergent, pe haine, să miroasă frumos. Când era să-mi fac părul, la plecare, mi-am inventat bigudiurile din bețe, din crengile de pe plajă găsite. Mi-am spălat părul cu apă din mare și cu apă plată, l-am uscat și l-am pus pe crengile respective. Cei din producție îmi ziceau că arăt de parcă am ieșit de la coafor. M-am machiat puțin cu un pic de cărbune, așa cât am putut eu să văd în capacul ăla de la cratiță pe care l-am avut. Groaznic, îmi vine să plâng când mă gândesc prin ce am trecut.

În altă ordine de idei, am grijă de mine, am grijă ce mănânc. Acum e foarte greu de când m-am întors, pentru că îmi este mereu foame. Fac foarte des masaj, fac sport și încerc să am grijă de mine. Și râd foarte mult! Asta mi-a lipsit la Survivor, faptul că nu aveam cu cine să râd, nu era nimeni pe vibe cu mine. Eu, acasă, râd de dimineață și până seară”.

„Bubele astea la gură pe care le-am avut mi-au ieșit de scârbă și de silă”

Vica Blochina este obișnuită să trăiască în lux, iar experiența în junglă a fost ca un șoc pentru ea. Fosta balerină spune că a trecut prin momente îngrozitoare și că nu știe cum a rezistat în condițiile respective.

„Noi nu am primit produse de igienă. Am avut o lamă de ras, ni s-a dat după o săptămână. Nu am avut nici perie de păr, nimic. Lama trebuia s-o primim, că eram în costum de baie. Ni s-a dat o lamă cu chiu, cu vai. Bubele astea la gură pe care le-am avut mi-au ieșit de scârbă și de silă, pentru că nu am putut să mă adaptez că trebuie să merg la wc. Când trebuia să merg în junglă și mă gândeam că alți colegi au fost acolo și și-au făcut nevoile, mi se părea atât de scârbos… Nu pot explica! Când mă trezeam, nu știam ce să fac ca să nu mă duc la wc. Era ceva îngrozitor.

Asta a fost super, super greu. Încercam să mă inhib, să nu mă duc la wc. Pentru o femeie, să nu aibă crema ei, să nu aibă șampon, balsam, o perie… E greu. Cu mâncarea nu mi-a fost greu, sunt obișnuită cu tot felul de detoxifieri. Nici cu dormitul pe jos nu a fost așa o mare problemă… Două săptămâni mi-au amorțit mâinile și picioarele, până s-a obișnuit corpul, apoi a fost foarte ok. În afara faptului că toți cei care dormeau pe spate, sforăiau, a fost o caterincă maximă. Asta cu igiena, pentru o femeie ca mine, care are tot ce-i trebuie și trăiești în condiții wow, pe bune, eu chiar trăiesc în condiții de lux, a fost greu. În prima săptămână, eu plângeam noapte de noapte, nu voiam să mă vadă colegii”, a mai declarat fosta concurentă pentru sursa mai sus menționată.

GSP.RO „Nu recomand nimănui să vină aici”. Marea speranță a atletismului german, îngrozită de ce-a găsit în vacanță

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro România se înarmează! Oraşele în care vor fi plasate sistemele şi ce trebuie să ştie românii

Viva.ro 'Are bani doar de țigări și de băutură, de la mama lui' Ce spune abia acum Oana Roman despre averea lui Marius Elisei

Observatornews.ro "Fiica mea cea mică a murit în brațele mele, iar soția lângă mine". Momentele dramatice retrăite de un sirian după catastrofa care i-a decimat familia

Știrileprotv.ro INTERVIU. Salvatorii români trimiși în Turcia nu au voie să mănânce decât ce au adus ei. ”Situația este foarte gravă”

FANATIK.RO Care sunt cele mai sigure locuri din avion. Motivul pentru care mulți refuză să le rezerve

Orangesport.ro ULUITOR | Ce mai face Radu Niculescu, bărbatul care a avut o aventură cu soţia lui Dan Petrescu

HOROSCOP Horoscop 10 februarie 2023. Capricornii au foarte multă energie, sunt foarte motivați să facă ceea ce au planificat, în cadrul unui grup