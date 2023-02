„În ceea ce privește teatrul, voi continua să joc! Voi urca pe scenă până în acea clipă în care voi simți că pot să fac asta bine, adică să joc.

Nu am spus că voi juca doar până la finele actualei stagiuni. Nu, voi juca până atunci când voi simți că nu mă mai țin puterile. Dar, atât timp cât am putere în mine, cât sunt capabil, voi juca!”, a declarat Victor Rebengiuc pentru Impact.ro

În ceea ce privește ziua lui de naștere, actorul nu îi dă mare importanță și spune că nu va face nimic deosebit.

„Ziua mea va fi una normală, fiindcă nu sunt adeptul marilor sărbătoriri. La noi, totul trebuie să fie o sărbătoare. Despre ziua mea nu pot spune mare lucru. O aștept și nu am vreo idee despre cum o să fie! Când împlinești 90 de ani te gândești poate că e o pacoste vârsta atinsă!”, susține el.

Victor Rebengiuc a jucat în zeci de filme și în piese de teatru, având 70 de ani de activitate profesională. „Nu am nicio preferință. Știu că am jucat în multe filme și spectacole de teatru și o iau ca atare. În plus, nu-mi doresc să schimb nimic din viața mea.

În ceea ce mă privește, nu regret și nu am nimic de schimbat! Poate doar guvernul și orânduirea actuale!”, a mai adăugat el.

