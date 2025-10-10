Pentru prima oară, Victoria Beckham vorbește deschis despre experiențele sale „extrem de nesănătoase” legate de controlul greutății. În documentarul Netflix „Victoria Beckham”, vedeta în vârstă de 51 de ani recunoaște că a devenit „foarte bună la mințit” pentru a-și ascunde tulburarea.

„Când ai o tulburare de alimentație, devii foarte bun la mințit, și nu am fost niciodată sinceră cu părinții mei despre asta”, mărturisește ea. Beckham explică că tulburarea s-a dezvoltat ca o formă de control în viața sa.

După destrămarea trupei Spice Girls în 2000, ea a simțit că pierde „orice sens al realității”. Presiunea constantă și criticile legate de aspectul său fizic au afectat-o profund.

Impactul criticilor asupra imaginii corporale

„Am fost numită de la Posh Grăsuța la Posh Slăbănoaga”, spune Beckham, referindu-se la porecla sa din Spice Girls. „A fost mult și a fost greu. Nu aveam niciun control asupra a ceea ce se scria despre mine sau asupra fotografiilor care erau făcute, așa că presupun că am vrut să controlez asta”. Ea descrie cum a început să se îndoiască de sine și să nu se placă, dezvoltând în cele din urmă dismorfie corporală.

Beckham recunoaște că a devenit „foarte critică cu mine însămi. Nu-mi plăcea ceea ce vedeam”. Un moment deosebit de dureros a fost când a fost cântărită la televiziunea națională în 1999, la șase luni după nașterea primului său copil.

„Râdem și glumim despre asta, când eram la televizor”, spune ea, „dar eram foarte, foarte tânără și asta doare”. Soțul ei, David Beckham, adaugă că în acei ani „oamenii simțeau că e OK să critice o femeie pentru greutatea ei… erau multe lucruri care se întâmplau la TV atunci care nu se vor mai întâmpla acum, care nu se pot întâmpla acum”.

Drumul spre vindecare

Deși Victoria Beckham are acum o relație sănătoasă cu mâncarea, există încă un lucru de care se ferește. „Nu m-am atins de ciocolată din anii 90”, spune ea când David o întreabă dacă vrea o bucată. „Nu o să încep acum”.

Documentarul „Victoria Beckham” urmărește pregătirile designerei pentru o prezentare de modă la Paris, oferind în același timp o privire retrospectivă asupra vieții sale. Producția include interviuri cu personalități precum Anna Wintour, Eva Longoria, Tom Ford și Donatella Versace.

Acest documentar vine la un an după ce Netflix a difuzat o serie documentară despre David Beckham, explorând viața sa profesională și personală.

