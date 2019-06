Până ca Jon Bon Jovi să revină în locul pe care l-a lăudat în urmă cu opt ani, făcându-l cunoscut la nivel global – a declarat după concert că show-ul de la București a fost unul dintre cele mai reușite din cariera lui! -, am văzut cu ochii noștri, pe celebrul Stadion Anfield din Liverpool, aceeași megaproducție ce va ajunge la București luna viitoare.

Am asistat la construcția imensei scene care va fi reprodusă și la noi în Capitală – pentru prima dată, românii vor vedea un decor format 100% din ecrane cu led de ultimă generație! -, am avut și privilegiul de a întâlni o parte dintre oamenii de lângă legendarul solist și de a afla secrete din spatele scenei, secrete ale trupei, care a fost recent inclusă în prestigioasa Rock and Roll Hall of Fame.

FOTO: Așa va arăta fabuloasa scenă pe care va cânta Bon Jovi la București

Logistică impresionantă

Ce-am aflat? Nu mai puțin de 20 de TIR-uri vor veni în România din Austria cu ”acareturi” pe care fanii nu le văd și care vor fi poziționate în spatele scenei: un întreg complex de incinte, containere cu sute de prosoape albe de unică folosință, bucătaria trupei și sala unde vor lua masa Bon Jovi și colegii săi, legendarii muzicieni David Bryan (clape), Tico Torres (tobe), care e alături de care Bon Jovi de la începuturile anilor 80, Phil Eric Xenidis (chitară), John Shanks (chitară) și Hugh McDonald (fostul basist al lui Ringo Starr, Cher și Alice Cooper).

Se mai regăsesc în convoiul de autotrenuri vesela și mobilierul cu care Bon Jovi pleacă în turnee, întreaga camera de chiropractică a trupei (locul unde chiropracticienii îi scapă de dureri, prin masaje și alte tehnici terapeutice, pe Jon Bon Jovi și ai lui), dressingul liderului trupei și un atelier de croitorie condus de femeia care personalizează costumele de scenă ale formației, inclusiv jachetele solistului, din anii ʼ90 încoace, Down Jeronowitz (FOTO).

Croitoreasa care-i face costumele de scenă îi e prietenă din copilărie

”Suntem ca o familie, de zeci de ani am grijă de garderoba lui. Cum este JBJ? Un om tare special și inimos! Noi am copilărit în New Jersey, la câteva străzi distanță. Mâncăm împreună în turneu, cu toții suntem o mare familie, dar și acasă, unde ne întâlnim și luăm masa la restaurantul său cantină, unde iau masa gratuit sute de oameni săraci și care este finanțat de organizația lui, Soul Foundation”, ne-a dezvăluit Down Jeronowitz. Ea ne-a arătat jacheta pe care a îmbrăcat-o artistul înainte de spectacol, una adaptată gradelor de afară, personalizată cu o bucățică de piele din tapițeria primei mașini a lui Bon Jovi, un Ford Mustang.

Alături de Bon Jovi, 57 de ani, călătoresc în marele turneu, care își va încheia partea europeană la București, circa 50 de tehnicieni și specialiști, oameni aflați non-stop la dispoziția trupei și care vor conduce armata de români care va asigura buna desfășurare a megaevenimentului din capitala României.

”Vin la București și cu o mare curiozitate, vreau să văd dacă regăsesc entuziasmul de care ne-a vorbit Jon Bon Jovi, unul nemaivăzut”

Chitaristul trupei, Phil Xenidis (stânga)

”Am fost la București și sunt fericit că voi reveni. Este un loc de neuitat, am cântat în fața celei mai mari case din lume și mulțimea de spectatori a fost pe măsura mărimii clădirii. Încă am imaginea asta în memorie și vise”

Toboșarul trupei, Tico Torres

