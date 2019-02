Costi Diță, interpretul lui Giani din „Las Fierbinți”, se numără printre acei actori care nu se simt deloc atrași de noul trend, acela de a menține relațiile prin intermediul site-urilor de socializare. Mai mult, chiar este pe principiul că i-ar fi mult mai bine fără această „nebunie”, considerând că în momentul de față se pierde foarte mult timp cu telefonul în mână.

„Apar momente când zici că nu-i rău să stai așa, degeaba și viața să meargă. Să nu mai sune telefonul, să-mi zică cineva că de ce nu am venit nu știu unde sau dacă nu am făcut ceva. Eu am paranoia asta cu telefonul. M-am întors la mesaje. Nu am Instagram, nu stau pe Facebook. Vorbesc prin mesaje. Cine vrea să vorbească cu mine îmi scrie. Când îmi sună telefonul sau îmi bipăie și sunt 7.000 de grupuri și la un moment dat toți comunică între ei, toți vor chestii, ajung să-l arunc”, ne-a povestit Diță.

Își va face cont de Instagram

Statutul nu-i permite însă să trăiască singur „în lumea lui”. Așa că a cedat și, după ce își tăiase accesul la internet, a revenit asupra deciziei, iar la insistențele celor din jur, va „debuta” în social-media.

„La un moment dat, am tăiat tot. Tot ce înseamnă internet. Dar mi-am dat seama că foarte multă lume comunică prin asta, e clar și nu aveam cum să mă rup de tot și atunci am zis că trebuie să mă întorc. De aia am și zis că o să-mi fac și Instagram. O să fiu conectat la un moment dat”, ne-a mai spus Costi Diță.

VIDEO: Cosmin Nistor

18 infectați, dintre care 9 morți la spitalul „Marius Nasta”! Managerul Beatrice Mahler: „Nu știu câți decedați sunt și eu vreau să le știu numărul și să aflu adevărul!”

Citește mai multe despre costi diță pe Libertatea.