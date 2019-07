De când s-a lansat în afaceri Denisa lucrează și în vacanță

Înainte să aibă propriul business, Denisa s-a implicat mai întâi în afacerea surorii sale, Raluca, apoi i-a dat o mână de ajutor iubitului ei, Mircea Brânzei, fără să se agite însă foarte tare. În momentul în care a decis să aibă un brand al ei, lucrurile s-au schimbat radical.

Denisa îl susține în afaceri și pe iubitul ei, Mircea

„Habar nu aveam ce înseamnă, în primul rând. Nu mă așteptam să fie nici ușor, dar nici greu. Mi-a zis Mircea odată o chestie pe care nu am înțeles-o. Eu stăteam foarte mult timp pe telefon cu prietenele mele, vorbind nimicuri, iar el mi-a zis că o să văd eu că atunci când o să încep cu parfumurile, nu o să mai am timp să mai vorbesc cu ele. Mă gândeam atunci: ce aș putea să fac atât de mult? Adică trimit un e-mail, muncesc un pic, dar cât să stau? Acum înțeleg. Câteodată, nu am timp nici să dorm. Dorm 4-5 ore pe noapte. Nici nu simt oboseala, lucrurile avansează cu o viteză atât de mare, încât nu am timp să mă gândesc la asta”, ne-a mărturisit Denisa.

Prânzul și cina le ia în trafic

Atât de puțin timp liber mai are Denisa acum, încât și prânzul îl ia în mașină! Spre norocul ei, a înființat cu iubitul ei o firmă care livrează meniuri cu mâncare sănătoasă direct la birou. Așa că profită din plin de propria afacere. „Eu sunt foarte mâncăcios. Sunt din Maramureș și ador slana cu ceapă, cu brânză și roșii. Nu se compară cu nimic. Nu doar la mine și la Denisa m-am gândit că nu avem timp să ne pregătim de mâncare sau să mergem la cumpărături, am avut cereri multe și de la clienții noștri. Denisei, în loc să-i trimit meniu de 1.200 de calorii, i-am trimis de 1.700, dar nu pentru că o vreau mai cu forme, ci pentru că trebuie să mănânce bine”, ne-a spus Mircea, care nu știe că, de cele mai multe ori, iubita lui își transformă mașina în sală de mese! Și asta, pentru că nu are timp să se așeze confortabil și să savureze ceea ce el îi pregătește. „Eu mănânc la volan. Restaurantul în care eu calc cel mai des e propria mașină. De obicei, la volan mănânc”, s-a confesat cântăreața.

