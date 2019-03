VIDEO/ Delia își găsește energia pentru show-uri în mâncare. „Zahărul te ține în viață destul de bine”

Cântăreața mănâncă mult și recunoaște că nu ține cont de nici o regulă de nutriție, iar faptul că nu se îngrașă se datorează faptului că știe cum să consume toate caloriile. Delia ne-a mărturisit că în spatele energiei pe care o afișează în concerte, la filmări, chiar și la evenimente stau, de fapt, dulciurile și nu vreun complex de vitamine și minerale.

„Nu fac nimic special. Mănânc. Zahărul te ține în viață destul de bine. Am și momente când sunt mai moale, dar sunt momente firești. Nu sunt titirez, dar reușesc să fiu un om puternic, pentru că dacă ești slab, nu reușești în industria asta. Spre norocul nostru, turneele se desfășoară în general în weekend, iar în restul săptămânii am timp să mă recuperez, așa că mergem cu forțe proaspete în fiecare oraș și suntem buni și apți pentru show. Turneul ăsta (Acadelia – n.r.) este tot ce mi-aș fi putut dori. Îmi dau seama că am atins o performanță la care mulți doar visează și mă bucur de chestia asta enorm”, ne-a mărturisit Delia, recunoscând că are și momente când se simte slăbită, însă de cele mai multe ori, atunci când ajunge la epuizare, își ia liber câteva zile și pleacă în câte o vacanță.

