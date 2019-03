„Ferma” a salvat-o pe Claudia Pavel de falsul medic Matteo Politi

Înainte să iasă la suprafață adevărata identitate a italianului care opera în România cu acte false, Claudia Pavel a dat mâna cu el și era pe punctul să încheie o colaborare.

Din fericire pentru ea, a început proiectul „Ferma” de la Pro TV, așa că a amânat asocierea cu Matteo Politi. După ce a fost eliminată din emisiunea-concurs și a revenit acasă, la București, a citit că Politi este arestat și a rămas stupefiată.

„Întrece orice limită a imaginației. Nu mi-a dat niciodată de bănuit. Tu când te duci la doctor ceri diploma? Eu pe acest medic l-am întâlnit la EuroMedical Clinic. Mi-a fost prezentat ca fiind un doctor veridic. Niciodată nu m-aș fi gândit… Nu am apucat să lucrăm împreună. El își dorea o colaborare, însă eu am plecat la «Ferma» și când m-am întors, am aflat toate astea. Îmi pare rău că există așa ceva. E de domeniul fantasticului”, ne-a declarat Claudia, mărturisind că ar fi fost un coșmar pentru ea să fi apucat să colaboreze și apoi să afle adevărul, mai ales că nu este la prima experiență neplăcută cu un medic estetician.

„Am avut o problemă legată de doctorul Lascăr, care are diplomă, și cu toate astea tot a greșit operația. Dumnealui a declarat, după ce l-au luat jurnaliștii la întrebări, că una din trei operații este un eșec”.

Claudia spune că și-a cam pierdut încrederea în chirurgii esteticieni: „Nu mai vreau să-mi fac nimic. Vreau să îmbătrânesc frumos, cu decență. Sigur că da, o ajustare ajută, însă eu mizez foarte mult pe sport. Cred că sportul ajută cel mai mult la menținerea tinereții. Și mâncarea”.

VIDEO: George Capoianu

Citește și:

Ministerul Sănătății i-a dat aviz escrocului italian Matteo Politi, care a ajuns să opereze de zeci de ori în România, chiar și la spitalul privat Monza, fără studii de medicină! A fost depistat de asistente că nu știa să-și pună mănușile!

Medicul fals Matteo Politi rămâne după gratii! Judecătorii i-au prelungit mandatul de arestare

Citește mai multe despre claudia pavel pe Libertatea.