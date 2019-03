VIDEO | Fiul lui Placido Domingo a produs un musical despre viața lui Vlad Țepeș: „Sunt fascinat de Dracula”

Este fiul unuia dintre cei mai mari tenori ai lumii din toate timpurile. A moștenit pasiunea pentru muzică a părinților săi, dar vocea sa l-a „recomandat” mai degrabă spre alte genuri muzicale, cum, ar fi pop sau jazz. La 53 de ani, Placido Domingo jr a început de doar câțiva ani să guste din plăcerile propriei faime și să culeagă aplauze pe scenele internaționale.

În România, a urcat alături de soprana Alexandra Coman pe scena Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”. Sub bagheta maestrului Lucian Vlădescu, cei doi au cântat alături de soprana Daniela Vlădescu și de baritonul Stefan Popov. Ulterior, Domingo jr a sosit la București, pentru a-și pregăti concertul pe care îl va susține peste fix o lună, pe 17 aprilie, la Sala Palatului, dar și pentru a discuta despre ideea montării unui musical în România, inspirat din legenda lui Vlad – Dracula, musical pe care l-a scris și pe care îl produce.

Înainte de a pleca la aeroport, muzicianul de pop, jazz și latino cu un nume atât de cunoscut a oferit un interviu în exclusivitate pentru Libertatea. Mic de statură, dar cu o ținută care aduce mai mult cu cea a celebrului său tată pe scenă, Placido Domingo jr a mărturisit că a început deja să se îndrăgostească de România. Și nu o spune din complezență, ci se gândește serios să revină pentru o serie importantă de concerte, alături de mai mulți muzicieni și, de ce nu, chiar și de tatăl său.

Rep: – O primă impresie despre România? Ai avut deja două concerte la Constanța zilele acestea…

Placido Domingo jr: – Este o țară foarte frumoasă, oamenii sunt foarte prietenoși. Nu am văzut prea multe până acum, dar întotdeauna este ceva magic cu țările est-europene. Și multe lucruri de descoperit. Am fost întotdeaua fascinat de mitul lui Dracula, de Transilvania, de Munții Carpați. E un mister legat de țara asta.

– Apropo de Dracula, știu că ai făcut un musical despre Vlad Tepeș…

– Da, e făcut, l-am terminat, l-am jucat deja în Spania cu succes, acum avem noi investitori și voi merge în câteva țări să-l propun.

– Inclusiv în România?

– Absolut! Pentru mine este o țară în care trebuie să se joace, mai ales în limba voastră. Trebuie să fie în limba română!

– Deci îl vei face cu artiști români?

– Desigur! Voi fi aici, vom face audiții, voi găsi cei mai buni artiști pentru roluri și sper să găsesc un scriitor bun, cineva care să scrie versiunea românească, în limba voastră atât de frumoasă.

– Cum ți-a venit ideea unui asemenea musical?

– Am văzut musicaluri toată viața mea, de la „Jesus Christ Superstar” la „Evita”, „Les Miserables”, „Miss Saigon”, „Fantoma de la operă” și mi-am dorit să scriu un musical. Am citit nuvela lui Bram Stoker, „Dracula”, dar nu am fost prea impresionat de personaj. Am vrut virilitatea și puterea nemuririi, dar am vrut să creez un vampir mai uman. Am început să văd filme cu vampiri, precum cel cu Tom Cruise, „Interviu cu un vampir”, apoi „Vampire Diaries” (jurnalele vampirilor n.r.) sau „Breaking Dawn” cu Robert Pattinson și mi-am zis că un vampir poate fi romantic, poate fi un băiat bun. Așa că mi-am făcut propria poveste și a ieșit una grozavă, cu un final-surpriză. Nu-l scriem în libret, în synopsis sau în programul de sală. Pentru că este surpriză!

– Să-l așteptăm deci anul acesta, anul viitor?

– Sper! Într-o oră, după acest interviu, am să mă întâlnesc cu un posibil producător. Sunt foarte încântat!

– Te simți confortabil purtând acest nume? Îți atârnă greu pe umeri sau te ajută?

– Din fericire, sunt un om foarte sigur pe mine, nu cânt operă, cânt jazz, pop, latino și de fapt nu am vrut niciodată să cânt. Am început să cânt acum șase ani, de plăcere, iar tatăl meu m-a invitat în câteva concerte, apoi am imprimat un album, iar oamenii au început să mă găsească pe Facebook. Eu nu am nici măcar un agent, cele mai multe contracte vin direct de pe Facebook! Dacă oamenii mă vor, mă duc! Dar nu sunt un amator într-ale cântatului, eu nu privesc lucrurile așa. Încerc să fiu bun, să fiu profesionist. Dar eu am studiat compoziție și orchestrație, nu am studiat cântatul, pentru că nu am o disciplină, eu nu fac vocalize zilnic. Îmi place viața prea mult ca să fiu disciplinat. Încerc să fiu profesionist, dar nu pot să spun că am studiat canto, am studiat compoziția. Părinții mi-au dăruit coarde vocale prea mici și încerc să le folosesc acum pentru un alt scop, altul decât vorbitul.

– Ce a spus tatăl tău despre ideea de a cânta? Te-a susținut?

– El a fost prima persoană care m-a susținut. Mi-a oferit prima ocazie, într-un concert mare. Prima mea apariție publică a fost în fața a 500.000 de oameni în Mexico City, pe străzi. Și am fost foarte speriat! Cu cât cânt mai des, cu atât capăt mai multă încredere. Dar știu că este foarte corect și dacă nu s-ar gândi că pot să o fac, mi-ar spune: „fiule, trebuie să te oprești”. Mă iubește suficient cât să mă sprijine și totodată să îmi spună când nu e bine. Și e singura persoană pe care o ascult. Pentru mine cea mai importantă părere este a lui.

– Numele de Placido Domingo te-a ajutat?

– Trebuie să spun că a creat o curiozitate. Oamenii sunt curioși. Dar asta te poate răni, de asemenea. Oamenii pot veni cu așteptări și pot să spună „a, nu cântă La Donna e Mobile”, cântă altceva! Iar eu le spun stați puțin, nu am zis niciodată că sunt un cântăreț de operă! Eu sunt cântăreț de latino, pop și jazz. Poate mai cânt un „Don Giovanni” și musicaluri. Dar niciodată nu m-am promovat ca bariton sau tenor, drept cântăreț de operă. Poate că e vina voastră că nu ați citit bine, dar eu nu am făcut niciodată declarații false în ceea ce mă privește.

– Ceva planuri să te vedem pe scenele din România împreună cu tatăl tău?

– Nu știu care sunt planurile lui, însă eu intenționez să revin în România pentru mai multe concerte. M-am cam îndrăgostit de țara asta. În seara asta am să încerc și bucătăria românească, merg cu niște prieteni la cină. N-am idee, trebuie să-l întreb și pe tata. Dar dacă vine să cânte la București sunt sigur că mă va invita!

Născut în 1965 în Mexic, Plácido Domingo Jr. a fost expus de la o vârstă fragedă lumii muzicale, prin prisma familiei sale. O bună parte a vieții sale însă a petrecut-o în calitate de compozitor și producător muzical, iar în 2010, Plácido și-a făcut debutul internațional în calitate de cântăreț. A fost întâmpinat cu căldură pe scenele lumii. De asemenea, publicul apreciază de fiecare dată ocaziile în care Domingo tatăl și fiul sunt reuniți pe scenă, în cadrul unor duete extraordinare.

De-a lungul carierei sale de compozitor, Plácido Domingo Jr. a scris piese pentru artiști de calibru precum Michael Bolton, Riccardo Cocciante, Vanessa Williams, Sarah Brightman, Jose Carreras, Luciano Pavarotti, Leona Mitchell, Diana Ross, Alejandro Fernández, Tony Bennett, și bineînțeles, Plácido Domingo senior.

În calitate de cântăreț, Domingo Jr. a colaborat pentru primul său EP, în 2010, cu producătorul Juan Cristóbal Losada. În 2017 a scos primul album în limba spaniolă – Latidos, urmat de versiunea în engleză – Heartbeat. Acesta include cântece populare ale anilor 50 și 60, cu influențe de latino pop, jazz, tango, bolero, cha-cha-cha și bachata, cu aranjamente orchestrale și duete cu artiști precum José Feliciano, tatăl său – Plácido Domingo, și Arturo Sandoval, printre alții.

Pe 17 aprilie, la Sala Palatului, va avea alături, pe scenă, atât artiști internaționali, cât și îndrăgiți artiști naționali – soprana Irina Polivanova, artistul Aydar Gaynullin, tânăra cântăreață care a cucerit inimile românilor și ale americanilor, Laura Bretan, tenorul Alin Stoica, care a participat alături de Trooper la Eurovision, și muzicianul de origine moldovenească Valentin Boghean. În cadrul evenimentului de la Sala Palatului, artiștii vor fi acompaniați de Orchestra Metropolitană București.

