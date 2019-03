Iuliana Marciuc a obținut rezultate frumoase prin sport și dietă și are de gând să se mențină așa. „Merg în continuare la sală, de trei ori pe săptămână, cum am mers și în timpul programului, pentru că îmi creează o stare de spirit bună. Cum să spun? O minte sănătoasă într-un corp sănătos”, ne-a mărturisit ea.

Adrian Enache o susține și chiar și în perioada aceasta, când e plecat într-un turneu peste Ocean, o sfătuiește să nu se lase pe tânjală și o verifică dacă a făcut mișcare. „De câte ori mă sună, mă întreabă: «Ai fost la sală? Sper că ai fost la sală!» De ani buni, el merge de foarte multe ori pe săptămână la sală. A încurajat de la început această acțiune și acum, când vede și efectele, mă încurajează și mai mult”, a explicat vedeta TVR 2.

Petrec 8 Martie separat

Din pricina concertelor din America, Iuliana și Adrian vor fi departe unul de celălalt aproape toată luna martie. „Este în turneu. În weekend a avut spectacole la New York, Chicago și Houston, asta înseamnă multe ore pe avioane. Am fost și eu o dată cu el și am văzut cât este de greu. În perioada asta, cineva trebuie să-l ducă la școală pe David, apoi să-l ia de la școală, să-l supravegheze la lecții, deci cineva trebuia să rămână și acasă. Adrian petrece 1 și 8 Martie cu româncele din America, dar nu sunt geloasă. Sunt mândră de el și îl admir foarte mult pentru ceea ce face, pentru puterea lui și pentru felul în care se menține în atenția publicului”, a conchis Marciuc.

Video: Bogdan Sorocan

Foto: Sorin Cioponea

