Jorge își programează vacanța în funcție de fiica din prima căsătorie

Pasionat de călătorii, Jorge a venit la emisiunea de turism de la Libertatea, „Star Trips&Tricks”, pentru a ne povesti care sunt destinațiile lui preferate și a ne spune de câte ori pe an reușește să fugă din Bucureștiul aglomerat pentru a se relaxa într-un loc exotic. Cântărețul ne-a mărturisit că, indiferent de timpul liber de care dispune, în fiecare an, vara, merge în Turcia cu toată familia lui, inclusiv cu Karina. „Noi nu știm niciodată ce facem luna viitoare. Singura vacanță pe care o antamăm este cea din Turcia. Acum am stabilit-o în iulie. E prima dată când facem în iulie. Cred că o să murim de cald… Noi, de obicei, mergeam în ultima săptămână din august, dar pentru că e la școală Karina, în State, și începe mai devreme școala, ne-a stricat oarecum vacanța de final de august. Recunosc însă că nici nu mai rezistam să stăm până în august…”, ne-a povestit Jorge.

Pleacă și cu mama lui, și cu bona copiilor

Din vacanța anuală din Antalya nu lipsește nici mama cântărețului, care nu însoțește familia pe post de bonă, ci pur și simplu pentru a se relaxa alături de nepoții ei. „Mergem la all inclusive, unde ne îngrășăm 4 kilograme. O luăm și pe mama. Suntem așa: eu și soția, mama, trei copii și bona. Îi oferim și mamei un concediu alături de nepoți și luăm și bona cu noi, ca să se bucure și mama de timp liber. Deci, suntem 7 în total”, a mai spus Jorge la „Star Trips&Tricks”.

