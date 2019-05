Șerban Copoț duce gratis 90 de copii într-o tabără de explorare a naturii

Zilele trecute, Șerban Copoț a lansat volumul „Manualul exploratorului”, o carte interactivă cu ajutorul căreia îi învață pe cei mici, dar și pe părinți, ce înseamnă o expediție în mijlocul naturii. El speră ca prin acest proiect să educe copiii să aibă cu alte activități decât cele legate de gadgeturi. Următorul pas: o tabără dedicată prichindeilor, care nu-i va costa pe părinții lor nici un leu! „Noi, Generația Verde, prin Liga Exploratorilor, organizăm o tabără la vară. O tabără la care pot să participe 90 de copii. Gratis. Vor fi echipați din cap până în picioare și vor primi inclusiv rucsacul exploratorului, care va fi utilat complet. Trebuie doar să intre pe site-ul nostru, ligaexploratorilor.ro, și să participe la acel concurs, adică să răspundă la niște întrebări, să facă niște fotografii, un concurs foarte haios”, ne-a povestit Șerban la emisiunea de turism de la Libertatea, ”Star Trips&Tricks”.

Chiar dacă 90 de copii pare un număr mare, Copoț ne asigură că în această tabără vor fi destul de mulți adulți care să se ocupe de ei. „Tabăra se ține la Straja, unde lucrăm cu o echipă de profesioniști, avem parteneriat cu Salvamont Straja. Copiii vor avea în tabără inclusiv psihologi și medic. 15 oameni de la noi de la asociație vor avea grijă ca toți copiii să aibă parte de această experiență. În fiecare zi vor avea alte activități, vor învăța de la cum să facă focul într-un mod sigur până la cum se construiește un iglu”, a spus Șerban, completând că, în anul care urmează, va încerca să ia și părinții în tabără: „Avem în plan să lansăm o carte cu mijloace de prim-ajutor, ca să educăm părinții. Și vrem să-i aducem în tabără. Copiii vor face unele activități specifice lor, iar părinții vor învăța de la cei mai buni oameni din zona de salvamont tehnici de prim-ajutor”.

Tabăra, plătită de sponsori și cu bani din vânzarea cărții

Costurile taberei vor fi acoperite de sponsori, dar și cu banii obținuți din vânzarea cărții lui Șerban. „De aia ne dorim să se ducă vestea și câți mai mulți părinți să cumpere acest manual, pentru că toți banii care se colectează de pe urma vânzării se duc direct în asociație și ajută la programele viitoare. Eu, cel care am editat această carte, nu iau nici un ban. Mulțumesc lui Dumnezeu, am alte surse de venit și lucrul ăsta îl fac din pură dragoste pentru copiii acestei țări”, a explicat prezentatorul. Ce mai are Șerban în plan? „O școală de yachting în Valencia, mai precis în Castellon, unde vom face o școală de sailing unde îi vom învăța pe copii să navigheze. Acolo e o școală care asta face, organizează tabere și acolo am de gând să duc copiii. Câți vom putea. Probabil 30”.

