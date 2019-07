Speak și-a schimbat look-ul, provocat de amicul Flick

De Denisa Macovei,

„Flick este fostul meu prieten, nu mai suntem prieteni. Să zicem că i-aș mai da o șansă. Acum este cunoștința mea după ce m-a pus să mă vopsesc pe cap. Ștefaniei îi place mult, mult mai mult decât îmi place mie. Zici că sunt pui de la gară. O să mă fac argintiu, dar alte transformări nu mai fac. Nu stau să-mi vopsesc acum și barba”, a spus Speak la prima ieșire la un eveniment monden de când s-a vopsit blond. Spre deosebire de el, Ștefania s-a arătat încântată de schimbare. „Mie-mi place, doar că nu e schimbarea finală. Mai are de făcut câteva etape”, a spus ea.

Ștefaniei îi place noul look al iubitului ei

Se susțin reciproc în deciziile luate

La rândul lui, Speak a declarat că este mândru de cel mai recent pictorial al iubitei sale, unul extrem de sexy. Deși pozele incendiare nu au fost încă postate, Speak susține că abia așteaptă să le arate tuturor cât de sexy este iubita lui. „Încă n-au apărut «acele» poze. Eu le-am văzut, ce să mai… E groasă. Nu am fost la ședința foto pentru că nu am vrut să deranjez cu nimic. Doar am lăsat-o și i-am zis să-și facă treaba, că am bază în echipă. Îmi place mie să particip la orice, dar aici nu era cazul. Am vorbit înainte cu echipa, am discutat. Totul a fost sub control, stați liniștiți. Eram sigur că o să iasă bine”, a spus cântărețul.

VIDEO: George Capoianu/ FOTO: Dumitru Angelescu

Citeşte şi:

Gianina din «Las Fierbinți» s-a împăcat cu Smiley. Anca Dumitra ar colabora muzical cu artistul