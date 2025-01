Relația dintre Andreea Marin și fiica sa, Violeta, este una extrem de apropiată, însă, ca în orice familie, apar și momente pline de umor sau replici surprinzătoare. Într-o apariție recentă la emisiunea lui Cătălin Măruță, cele două au oferit publicului un interviu sincer și relaxat, dar finalul discuției a fost cel care a făcut valuri pe internet.

Violeta, care a dezvăluit că a fost acceptată la o prestigioasă universitate din Statele Unite, a adus în discuție câteva aspecte despre relația cu celebra sa mamă. În glumă sau poate cu un strop de adevăr, tânăra a spus că Andreea Marin a început „să fie cam obraznică”.

„În ultimul timp e foarte obraznică, o sun seara să văd la ce oră vine acasă, cu cine iese… Nu știu, mama, trebuie să te culci mai devreme.

Mama se îmbracă mai bine decât mine și nu mi se pare ok să te îmbraci mai bine decât copilul tău. așa că te rog frumos să te oprești, să te calmezi”, a declarat Violeta Marin, la PRO TV.

„După ce am slăbit vreo 20 de kilograme, au început să îmi vină hainele din liceu”

Mai mult, Violeta a recunoscut că mama ei se îmbracă mai bine decât ea, lucru care, după cum a declarat cu sinceritate, o cam deranjează uneori. De când a reușit să slăbească 20 de kilograme, Andreea Marin și-a recăpătat silueta din adolescență și a revenit la hainele pe care le purta în liceu, ceea ce a atras admirația celor din jur, dar și o doză de competiție amuzantă între mamă și fiică.

„După ce am slăbit vreo 20 de kilograme, au început să îmi vină hainele din liceu. Și Violeta o dată, de două ori, de trei ori…

Mi-a zis «Merg cu tine pe stradă, ești prea tânără, nu e bine. Ce-i cu hainele astea, cu îndrăzneala asta?»”, a completat-o Andreea Marin pe fiica ei.

Violeta Bănică va studia în America

În ciuda acestor momente savuroase, interviul a demonstrat legătura strânsă dintre cele două. Violeta a vorbit cu entuziasm despre viitorul său în SUA, menționând că iubitul ei, deja student acolo, o va sprijini în tot ce are nevoie. La rândul său, Andreea Marin și-a exprimat mândria față de fiica sa, declarând că succesul Violetei este o sursă de fericire și împlinire pentru ea.

Andreea Marin are un motiv în plus de bucurie și mândrie, după ce fiica sa, Violeta Bănică, a aflat că a fost admisă la o facultate de prestigiu din SUA. Adolescentei, care va împlini 17 ani peste două zile, i s-a confirmat recent acceptarea la College of Arts and Sciences din cadrul Universității Cornell, una dintre cele mai apreciate instituții de învățământ superior din Statele Unite ale Americii. Violeta va începe studiile din toamna anului 2025, atunci când se va muta din România.

Violeta, care își dedică timpul atât educației, cât și proiectelor personale și activităților de voluntariat, a revenit acasă cu mai multe medalii după o experiență semnificativă. Andreea Marin a declarat că este extrem de mândră de fiica sa, dar a recunoscut că o așteaptă o perioadă dificilă, pentru că urmează să susțină examenul de bacalaureat.

