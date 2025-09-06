Începând de luni, 8 septembrie, până vineri, fiecare zi va aduce în platoul La Măruță dezvăluiri incendiare. Săptămâna de foc pentru femeile din politică va arăta astfel:

Viorica Dăncilă, fostul Prim-ministru al României, va fi invitata lui Cătălin Măruță luni, 8 septembrie, iar marți, Lavinia Șandru va testa sosurile picante. Fostul primar Clotilde Armand a acceptat provocarea lui Măruță, așa că va putea fi văzută la Pro TV miercuri, 10 septembrie. Deputata Diana Buzoianu va răspunde celor mai incomode întrebări ale lui Măruță, joi, 11 septembrie, iar vineri, Raluca Turcan va sta și ea față în față cu sosurile iuți.

De-a lungul timpului, numeroase persoane publice au acceptat provocarea care scoate la iveală cele mai surprinzătoare răspunsuri. Regulile sunt clare: invitații primesc întrebări pe care le citesc în gând, iar apoi trebuie să răspundă cu voce tare, oricât de incomode ar fi adevărurile dezvăluite. În final, alegerea le aparține: pot spune cu voce tare întrebarea sau pot decide să guste din unele dintre cele mai picante sosuri, pentru a păstra secretul.

