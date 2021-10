Viorica de la Clejani a fost internată la Spitalul „Matei Balș” din Capitală, după ce a fost testată pozitiv cu COVID-19. Acum, soția lui Ioniță se simte mult mai bine și a venit la televizor, unde a povestit despre experiența sa cu acest virus perfid.

Invitată în platoul emisiunii „La Măruță”, Viorica Clejani a declarat că mulți oameni nu au crezut-o că a fost bolnavă și au întrebat-o câți bani a luat pentru a minți că are COVID-19. Înfuriată de acuzațiile false care i se aduc, cântăreața a spus lucrurilor pe nume și a rugat pe toată lumea să înțeleagă gravitatea situației.

„Am o fată care se ocupă de toate conturile mele și ea mi-a zis ce mesaje primeam. Câți bani ai luat îmi spuneau. Eu nu sunt de acord cu asta, îmi spuneau că ești așa și pe dincolo, să ferească Dumnezeu. Mai ales pe cei care au și alte probleme de sănătate. Să nu mai vorbiți prost de doctori, fraților! Masca aia de care sunteți speriați e în ultima fază! Când a venit ăla de la ATI și mi-a zis: «Vioricuțo, trei săptămâni tu nu mai pleci de aici»”, a spus Viorica de la Clejani în emisiunea de la PRO TV.

Artista a dezvăluit că a văzut cum medicii încearcă să salveze pacienții și îi ajută să treacă cu bine peste această perioadă greu încercată. Ioniță de la Clejani și-a susținut soția și subliniază că nu a fost nicio secundă vorba despre vreo înșelătorie, așa cum au crezut mulți oameni de pe internet.

„Nu vindem nimic, vă spunem doar povestea prin care am trecut”, a completat Ioniță de la Clejani.

Viorica de la Clejani a ajuns la spital cu plămânii afectați la 30 la sută. Cântăreața nu a crezut deloc în acest virus până când nu i s-a întâmplat. „Îmi cer iertare în fața lui Dumnezeu că am putut să gândesc așa. N-am putut să cred în chestia asta”, a spus Viorica.

Soțul vedetei face declarații dureroase despre momentul în care Viorica s-a îmbolnăvit. „De la sfârșitul lunii august, ea a avut anumite simptome, pe care le-a tratat ca pe o răceală obișnuită. Înainte de spitalizare tușea și tușea cam tare. Trei zile înainte de spitalizare se simțea foarte, foarte rău. Am chemat o ambulanță, iar doctorul a tratat-o de pneumonie, după trei zile de la tratament se simțea și mai rău. Am luat-o cu forța și am mers la o clinică să i se facă o radiografie pulmonară.

Pneumonia de la Covid se tratează altfel. Cât am stat trei ore la intrare la «Matei Balș», am văzut cinci oameni morți transportați în saci. Mi-au zis, dacă o iau acasă, moare”, a spus Ioniță de la Clejani.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Viorica de la Clejani: „Cel mai urât lucru este să fii o legumă la pat”

Pe 23 septembrie, artista a postat un mesaj pe rețelele de socializare în care anunța că a fost externată. După mai multe zile petrecute în spital, Viorica de la Clejani aștepta cu mare nerăbdare să ajungă acasă la familia sa.

„Doamne, îți mulțumesc din suflet că m-ai adus acasă lângă familia mea și lângă cățeii mei, la căsuța mea… Of, tare bine e să fii sănătos! Iubiți-vă! Respectați-vă! Fiți fericiți, că într-o secundă vă duceți… când nici nu vă gândiți. Cel mai urât lucru este să fii o legumă la pat. Urăsc lucrul ăsta. Să avem sănătate cu toții, că vin vremuri grele!”, a scris Viorica de la Clejani pe Instagram.



Citeşte şi:

Viața la Monaco a Mihaelei Rădulescu. „Acolo trăiesc mai disciplinat. Nu mă plâng, nu îmi e greu”

Mihaela Călin și Mihai Jurca prezintă Observatorul la Antena 1, începând cu acest weekend

Romanița Iovan și fiul Albert, născuți în aceeași zi, la 42 de ani diferență. Au sărbătorit împreună, pe circuit

PARTENERI - GSP.RO Cine sunt Claire și Emilie Alexandresco. Se aflau în avionul prăbușit cu milionarul Dan Petrescu

Playtech.ro Unde se ducea milionarul Dan Petrescu, de fapt. Acum ea a rămas singura supraviețuitoare a familiei

Observatornews.ro Cine moștenește averea lui Dan Petrescu: lasă în urmă 3 miliarde de euro și mama de 100 de ani e singura rudă

HOROSCOP Horoscop 5 octombrie 2021. Balanțele sunt în elementul lor, dar nu e doar un lucru bun, pentru că vine și cu capcane

Știrileprotv.ro Anunțul lui Zuckerberg, după ce Facebook, Instagram şi WhatsApp au reînceput să funcţioneze. Ce se întâmplă cu rețelele sociale

Telekomsport ŞOC! Vedeta, pe site-urile de adulţi în ipostaze intime. Nu va mai apărea la TV, a fost dată afară deja de şefi

PUBLICITATE Tratează imperfecțiunile pielii cu UFO2! Rezultate în 2 MINUTE!