În aplauzele celor prezenți și alături de Andreea Mantea, prezentatoarea emisiunii, cei doi câștigători și-au exprimat gratitudinea față de public, precum și bucuria de a trăi o asemenea experiență unică. „Le mulțumesc din suflet tuturor celor care m-au votat și care și-au dat seama cum sunt eu cu adevărat. Nu au privit superficial și mă bucură lucrul acesta. Le mulțumesc enorm pentru că e un sentiment unic să vezi câți oameni te apreciază pentru ceea ce ești.

Le mulțumesc colegilor care m-au votat și celorlalți, am împărțit aici și bune, și rele. Mulțumesc întregii echipe pentru că mi-a oferit șansa să particip la emisiune, e o experiență unică din care consider că am învățat multe. M-am descoperit pe mine, nu a fost să fie să-mi găsesc pe cineva, dar cel care e pentru mine poate se uită acum la noi…și este cineva pus deoparte…

Consider că am făcut ce am simțit. Am pășit aici timidă, nu am avut atât de multă încredere în mine la început, dar cei de acasă mi-au oferit această încredere încurajându-mă mereu prin mesaje și voturi și le mulțumesc din suflet, și mulțumesc familiei și prietenilor mei…”, a spus Virginia cu lacrimi de bucurie.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Recomandări Instanța confiscă sume astronomice de la fostul șef al Institutului de Cercetare Aerospațială și gașca lui. Experimente complexe și afaceriști cu 4-10 clase implicați

Mesajul lui Patrick după ce a câștigat 75.000 de lei

La fel de recunoscător pentru susținere și pentru întreagă experiență, Patrick i-a emoționat pe cei prezenți cu discursul său de câștigător. Acesta și-a amintit cum era la începutul competiției și a subliniat cât de mult a evoluat pe parcursul show-ului. „Le mulțumesc tuturor susținătorilor mei (…), le mulțumesc din suflet și tuturor colegilor care m-au votat pentru că fără ei situația ar fi fost cu totul alta. Va mulțumesc din suflet vouă, celor din echipa de producție și, de fapt, emisiunii, pentru că m-a format ca om.

Cel puțin, dacă mă întrebați în urmă cu trei ani nu m-aș fi așteptat să fiu câștigătorul unei emisiuni, să mă știe o întreagă țară, să-mi găsesc o iubită (Bianca – concurentă a emisiuni ajunsă în finală), să fiu fericit, să am încredere în mine. Nu aveam deloc încredere în mine, eram un băiat care plutea, dar acum mi-am îndeplinit un vis și sunt foarte mândru că am ajuns până aici. Va mulțumesc din suflet tuturor!”, a spus Patrick.

Competiție strânsă în finala „Casa Iubirii”, sezonul 3

Competiția a fost una extrem de strânsă, pe podiumul fetelor s-au aflat Virginia, Bianca și Julia, iar departajarea finală, cea a publicului, a fost făcută între Bianca și Virginia. Pe podiumul băieților au stat Dorobanțu, Gagea și Patrick, iar la votul final al publicului departajarea ultimă, cea a publicului, s-a făcut între Patrick și Gagea. Învingătorii sezonului al treilea “Casa Iubirii”, Virginia și Patrick, pleacă acasă cu trofeul și premiul de 75.000 de lei fiecare.

Recomandări Parchetul General refuză să spună dacă a deschis o anchetă în cazul lui Ciolacu şi Simonis, care au recunoscut: „i-am dat voturi lui Simion”. „S-a pus batista pe ţambal”

Cu emoție în glas, Andreea Mantea și-a luat rămas bun de la concurenții alături de care a fost cu sufletul pe parcursul celui de-al treilea sezon, iar din această dimineață, de la 10:00, telespectatorii sunt așteptați să cunoască o nouă generație de concurenți aflați în căutarea celui mai frumos sentiment, dragostea.

Emisiunea “Casa Iubirii” continuă de mâine cu cel de-al patrulea sezon, de luni până vineri, de la 10:00 și 16:30, și în fiecare sâmbătă și duminică, de la 16:00 și 19:00.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News