A fost o luptă strânsă între Viviana Sposub și Ruxi la „Bravo, ai stil! Celebrities”, însă iubita lui George Burcea a ieșit pe locul 2, după ce publicul a votat. Ajunsă acasă, concurenta a vrut să mulțumească tuturor pentru susținerea pe care a avut-o din partea lor.

„Am ajuns acasă și voiam să vă mulțumesc și să mă înclin în fața voastră pentru că ați fost alături de mine, pentru că m-ați votat în număr atât de mare. Sunt foarte fericită pentru tot ce mi s-a întâmplat. Sunt fericită că v-am câștigat pe voi. Le felicit pe fete, o felicit pe Ruxi. Vă mulțumim că ne-ați urmărit! Sper că o să fiți alături de mine și în viitoarele proiecte”, a spus Viviana Sposub după ce a pierdut în finala de la „Bravo, ai stil! Celebrities”.

George Burcea și-a susținut iubita și a mărturisit că pentru el, Viviana este câștigătoarea „Bravo, ai stil!”. „Pentru mine, ea este câștigătoarea! Ea a câștigat, ea este cea mai mare câștigătoare”, a spus actorul pe una dintre rețelele de socializare. Viviana Sposub i-a răspuns imediat: „Cred că nu s-a uitat la aceeași emisiune”.

„Pe Viviana o știau ca pe micuța prezentatoare din Botoșani”

George Burcea a păcălit-o pe iubita lui că nu poate fi alături de ea în marea finală de la „Bravo, ai stil! Celebrities”, pentru că are o altă filmare. Viviana Sposub a avut o mare surpriză când s-au deschis porțile și l-a văzut intrând pe iubitul ei.

„Am avut filmare, dar am păcălit-o că am avut filmare. Nu puteam să lipsesc chiar eu din Marea Finală. Am foarte mari emoții, felicitări tuturor fetelor care sunt acum în Marea Finală, felicitări juriului. Când am plecat de acasă, m-am gândit că am nevoie de un speech și ar trebui să îl scriu, însă mi-am dat seama că nu am nevoie să îl scriu, ci să îl spun. Dacă la începutul competiției, Vivianei îi era teamă ca va fi prima eliminată, acum e în Finală, dacă la începutul competiției, Viviana spunea că mereu nu are timp pentru make-up, pentru haine, pentru momente, a avut timp pentru toate. Dacă la începutul competiției, creionam Galele și ne era teamă de cum vor primi oamenii momentele noastre, iată că au primit bine și au contribuit la parcursul ei în Marea Finală. Pe Viviana o știau ca pe micuța prezentatoare din Botoșani, astăzi o aveți în fața voastră și zic sincer că aveți un artist complet”, a declarat George Burcea, conform Kanal D.

