Actorul din serialul „Lia”, care va fi difuzat în pe 12 ianuarie la Antena 1, are alte planuri cu banii pe care îi câștigă acum. Vlad Gherman stă cu chirie și nu are de gând să se mute prea curând. Preferă să nu aibă încă o casă a lui, pentru că prețurile în imobiliare au explodat în ultima perioadă și își dorește să își investească banii în altceva.

Deși ar fi avut ocazia să își cumpere propria locuință, actorul a preferat să își cumpere o mașină, pentru că la vremea respectivă stătea cu părinții săi.

„Se poate spune așa, nu am ce să zic. Dar pentru că eram tânăr și pentru că nu mă gândeam la 18 ani să-mi iau casă, stăteam cu ai mei, am investit banii în mașina mea, mi-am luat mașină.

Am călătorit foarte mult, am văzut o grămadă de locuri și nu regret nicio secundă. Sincer, pentru mine ăsta e principalul scop, să vizitez cât mai mult. Cu asta te duci, când ne-om duce, cu asta rămâi. Amintirile și momentele frumoase petrecute cu prietenii, cu familia, asta contează enorm. Pot să zic că am investit în mine, în direcția asta. Dar acum că mă gândesc, stau în chirie, e OK, viața e frumoasă. Nu e că nu aș putea să îmi cumpăr ceva, dar eu mă gândesc în felul următor, în afară că știm foarte bine prețurile au explodat, deci nu prea îți vine să te atingi de niciun apartament. Noi avem mentalitatea asta și știu că și ai mei insistă «când îți iei ceva, să ai tu bunul tău, că dai banii pe chirie?!». Înțeleg, eu nu spun «mamă, ce mentalitate învechită», nu e vorba despre asta, dar dacă stai să te gândești ai niște bani, îți permiți să stai în chirie. Am siguranța că nu o să mă dea nimeni afară momentan. Prefer să am niște bani puși deoparte și nu mi se pare că dau banii pe prostii. Dau banii pe ce-mi place mie!”, a declarat Vlad Gherman, pentru Cancan.ro.

Întrebat cât va trebui să muncească pentru a cumpăra o casă precum cea în care filmează pentru serialul Lia, actorul a răspuns: „Îmi mai trebuie încă o viață, să o iau de la zero, pe la 18 ani și să muncesc până la vreo 70. Deci vreo 140 de ani, cred că reușesc.”

În ce relații a rămas cu Cristina Ciobănașu

Până să fie într-o relație cu Oana Moșneagu, Vlad Gherman a fost ani buni împreună cu Cristina Ciobănașu. Actorul filmează alături de fosta lui iubită, iar actuala parteneră nu este deloc deranjată de acest lucru. Vlad a povestit că prima persoană căreia i-a spus despre noua lui relație a fost Cristina Ciobănașu.

„Nu are nicio problemă, am lucrat cu toții în același proiect, nici măcar la început nu a fost ciudat. Cris oricum era în altă relație, ce s-a legat între mine și Oana s-a legat pe parcurs, Cris a fost prima persoană la care m-am dus atunci când i-am spus, până să anunțăm public că suntem împreună.

Ceea ce pot să spun e că un singur lucru mi-a dat cu virgulă, am zis că nu pot să ai o relație de prietenie cu un fost sau cu o fostă. Nu știu dacă contează foarte mult contextul în care suntem noi, pentru că lucrăm împreună, dar am ajuns să îmi dau seama că există și varianta asta în care lucrezi cu omul ăla, vorbești, îi dai sfaturi și e totul cât se poate de firesc, fără nicio aluzie, interes sau vreun gând în spatele vorbelor”, a declarat actorul din serialul Lia, pentru sursa mai sus menționată.

