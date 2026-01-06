Vladimir Drăghia, cu fața plină de sânge la „Desafio: Aventura”. S-a accidentat la prima probă

Prima ediție a competiției „Desafio: Aventura” a venit nu doar cu adrenalină și tensiune, ci și cu prima accidentare serioasă din show. Vladimir Drăghia, membru al echipei Luptătorii, a fost protagonistul unui moment dramatic, petrecut în timpul unei probe solicitante de forță și echilibru.

În timpul jocului, actorul a sărit de pe bârna unui car, însă la aterizare un ciocan de lemn, element de recuzită folosit în cadrul probei, i-a ricoșat direct în față. Lovitura l-a nimerit sub ochi, în zona obrazului, impactul fiind unul puternic și vizibil dureros.

Incidentul a fost surprins de camerele de filmat, iar imaginile au arătat clar fața însângerată a concurentului imediat după accident. Cu toate acestea, Vladimir Drăghia a demonstrat o determinare impresionantă: nu a solicitat intervenția medicilor pe loc și a ales să continue cursa alături de echipa sa, în ciuda durerii evidente.

Atitudinea lui nu a trecut neobservată. Colegii de competiție și telespectatorii au remarcat rapid rezistența și ambiția actorului, mai ales în contextul în care probele din „Desafio: Aventura” sunt cunoscute pentru gradul ridicat de dificultate și riscurile fizice asumate de participanți.

Echipa Luptătorii s-a clasat pe locul al doilea

La finalul jocului pentru teritoriu, echipa Luptătorii s-a clasat pe locul al doilea. Conform regulilor competiției, aceștia au fost trimiși în satul pescăresc, zona de mijloc a show-ului, unde condițiile sunt modeste, dar suportabile. Visătorii au ajuns în exil, cea mai dură zonă, lipsită de resurse, în timp ce Norocoșii au câștigat accesul la vilă, singurul spațiu cu adevărat confortabil.

După încheierea probei, Vladimir Drăghia a primit îngrijiri medicale pentru rana de sub ochi, însă nu și-a pierdut simțul umorului. Fidel stilului său autoironic, actorul a comentat incidentul cu o glumă: „Mi-am dat cu ciocanul în ochi. Doar o daltă cred că putea să fie mai rea.”

Filmat în Thailanda, Desafio: Aventura aduce față în față trei echipe – Luptătorii, Visătorii și Norocoșii – într-o competiție dură de anduranță, strategie și adaptare. Accidentarea lui Vladimir Drăghia confirmă, încă din prima ediție, nivelul ridicat de intensitate al show-ului, unde fiecare secundă de neatenție poate avea consecințe imediate.

