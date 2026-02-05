„Conform informațiilor disponibile, unele clădiri de pe poligon au suferit diferite grade de deteriorare, unul dintre hangare fiind avariat semnificativ, iar o parte din personal fiind evacuat din zonă”, a transmis Statul Major General al armatei ucrainene.

Atacul de la Kapustin Iar a fost efectuat cu o rachetă locală cu rază lungă de acțiune de tip Flamingo.

Regimul de la Moscova nu a comentat deocamdată această informație.

Potrivit The Economist, Ucraina produce în prezent câte 2-3 rachete de tip Flamingo și își propune să crească producția la șapte rachete pe zi până în luna octombrie.

Presupusa rachetă hipersonică Oreșnik, ultima armă cu care liderul rus Vladimir Putin caută să intimideze Europa, a fost folosită de două ori împotriva Ucrainei: pe 21 noiembrie 2024, la Dnipro, și pe 9 noiembrie 2025, în regiunea Liov.

Ucrainenii au descoperit în cazul celui de-al doilea atac că rușii au trimis racheta Oreșnik de la baza de lansare din Kapustin Iar, situată la aproximativ 800 de kilometri de granița cu Ucraina.

Robert Negoiță, după perchezițiile DNA: I-am făcut un deserviciu fratelui meu, legea prevede despăgubire, dar nu i-am oferit. Am făcut drumuri pentru românii din sectorul 3
