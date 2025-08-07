Fin cunoscător al stilurilor fashion, dar și priceput în a-și exprima opinia publică vizavi de un personaj sau altul care se alătură peisajului media actual, criticul de modă nu avea cum să le rateze pe ispitele de la Insula Iubirii 2025.

Înainte de a-și numi preferata, Vladimir Tătaru a ținut să puncteze faptul că tupeul, ostentația și lipsa de bun gust pot fi comerciale, însă până la un punct. Iar acesta este și motivul pentru care preferata lui în ediția din acest an a show-ului Insula Iubirii este o cunoștință mai veche a emisiunii în care cuplurile își testează fidelitatea.

„Dacă ar fi să aleg o ispită preferată în acest sezon, aș alege-o pe Oana Monea. Doza ei de discreție și felul în care se poziționează fără să devină centrul unui scandal mi se par atât de potrivite. Din punct de vedere stilistic nu avem cum să nu remarcăm faptul că are un look extrem de curat, o prezență angelică, accentuată de ținuta inspirată parcă dintr-un fashion show Victorias Secret. Aripile, coronița, părul lăsat natural pe umeri, totul compune o imagine plină de feminitate, grație, deloc vulgară”, a spus Vladimir Tătaru.

Stilistul consideră că această imagine pe care o are ea este cel mai mare atuu. Oana Monea este departe de tiparul clasic al unei ispite vocale, agresive, dispuse să calce pe orice principiu ca să iasă în evidență.

„E ușor să atragi atenția când ridici vocea, când ești insinuantă sau când te «înfășori» în controverse și scandal. E mult mai greu să fii subtilă, dar să rămâi în mintea oamenilor. Ea exact asta face. Este genul de apariție care nu explodează într-un episod, dar care rămâne constantă în percepția publicului poate tocmai pentru că nu încearcă prea tare. Și asta, pentru mine, e un statement de atitudine și control într-un context care testează limitele personale”, a încheiat Vladimir Tătaru.

