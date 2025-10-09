Imaginile, pe cât de surprinzătoare au părut, pe atât de simplu au fost de explicat: sunt parte a unui clip nou, care va fi lansat în curând și care i-ar putea șoca și emoționa pe cei care îl vor vedea.

Videoclip emoționant și șocant în același timp

„Ne-am distrat foarte tare la aceste filmări. De fapt, cred că nici nu m-am mai distrat atât de tare până acum”, a afirmat Vladimir Tătaru, artistul care lansează acest videoclip, tot el fiind și cel care apare întins pe asfalt.

Potrivit afirmațiilor lui, filmarea a avut loc noaptea, sub ploaie, iar Vladimir Tătaru a stat efectiv pe jos, simțind fiecare reflexie a asfaltului umed pe pielea costumată pentru clip.

„Am așteptat minute întregi, sau poate chiar ore, să se creeze cadrul perfect. Fiecare strop era ca un vers care trebuia să picure exact într-un moment de sinceritate. Am înghețat puțin, m-am furișat între umbre, dar am continuat. Cred că am creat o scenă de film noir. Îmi place ce a ieșit, abia aștept să lansez clipul, o să fie nebunie”, a povestit el.

Cine este Vladimir Tătaru

Lansarea acestui clip vine într-un context deja animat în cariera sa. Vladimir Tătaru este cunoscut publicului ca fost concurent la „Românii au talent”, apoi ca artist care îmbină muzica și estetica vizuală, dar și cu experiențe de modă.

Printre piesele care i-au adus recunoaștere se numără „Shapeshifter” și „Crystal Soul”, două melodii extrem de bine primite de public, la fel ca și piesa „Patru”, care a atras atenția publicului, ilustrând emoția neîmplinirii amoroase și având un videoclip ce implică actori cunoscuți precum Bogdan Fărcaș și Bianca Marinescu.

Vladimir Tătaru este un artist aparte, iar acest lucru a fost recunoscut chiar de el. Tătaru vorbește adesea despre identitatea sa duală: iubitor al modei, pasionat de expresiile vizuale și totodată suflet muzical.

Înainte de revenirea în muzică, s-a orientat spre modă: a studiat la Institutul de Modă Marangoni din Milano, punând accent pe expresivitate, stil și atitudine. În mediul public, el a declarat că mereu și-a dorit să se exprime „fără frică”, fie prin haine, fie prin melodii. O linie de gândire care pare să-i fi și inspirat noile proiecte.

