Imaginile, pe cât de surprinzătoare au părut, pe atât de simplu au fost de explicat: sunt parte a unui clip nou, care va fi lansat în curând și care i-ar putea șoca și emoționa pe cei care îl vor vedea.

Videoclip emoționant și șocant în același timp

„Ne-am distrat foarte tare la aceste filmări. De fapt, cred că nici nu m-am mai distrat atât de tare până acum”, a afirmat Vladimir Tătaru, artistul care lansează acest videoclip, tot el fiind și cel care apare întins pe asfalt.

Potrivit afirmațiilor lui, filmarea a avut loc noaptea, sub ploaie, iar Vladimir Tătaru a stat efectiv pe jos, simțind fiecare reflexie a asfaltului umed pe pielea costumată pentru clip.

Vladimir TătaruIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 16

„Am așteptat minute întregi, sau poate chiar ore, să se creeze cadrul perfect. Fiecare strop era ca un vers care trebuia să picure exact într-un moment de sinceritate. Am înghețat puțin, m-am furișat între umbre, dar am continuat. Cred că am creat o scenă de film noir. Îmi place ce a ieșit, abia aștept să lansez clipul, o să fie nebunie”, a povestit el.

Alina Bica a făcut „pușcărie” în dormitor, între orele 21.00 și 7.00. De ce au decis judecătorii români că fosta șefă a DIICOT și-a executat pedeapsa în Italia
Recomandări
Alina Bica a făcut „pușcărie” în dormitor, între orele 21.00 și 7.00. De ce au decis judecătorii români că fosta șefă a DIICOT și-a executat pedeapsa în Italia

Cine este Vladimir Tătaru

Lansarea acestui clip vine într-un context deja animat în cariera sa. Vladimir Tătaru este cunoscut publicului ca fost concurent la „Românii au talent”, apoi ca artist care îmbină muzica și estetica vizuală, dar și cu experiențe de modă.

Printre piesele care i-au adus recunoaștere se numără „Shapeshifter” și „Crystal Soul”, două melodii extrem de bine primite de public, la fel ca și piesa „Patru”, care a atras atenția publicului, ilustrând emoția neîmplinirii amoroase și având un videoclip ce implică actori cunoscuți precum Bogdan Fărcaș și Bianca Marinescu.

Vladimir Tătaru este un artist aparte, iar acest lucru a fost recunoscut chiar de el. Tătaru vorbește adesea despre identitatea sa duală: iubitor al modei, pasionat de expresiile vizuale și totodată suflet muzical.

Înainte de revenirea în muzică, s-a orientat spre modă: a studiat la Institutul de Modă Marangoni din Milano, punând accent pe expresivitate, stil și atitudine. În mediul public, el a declarat că mereu și-a dorit să se exprime „fără frică”, fie prin haine, fie prin melodii. O linie de gândire care pare să-i fi și inspirat noile proiecte.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Toți angajații ArcelorMittal Hunedoara au fost rechemați la muncă. Cine vrea să cumpere combinatul închis din cauza prețurilor pentru energie electrică
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție, alții au rămas pur și simplu înmărmuriți
Viva.ro
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție, alții au rămas pur și simplu înmărmuriți
Mirabela Grădinaru, surpriză vestimentară la un show de modă din București. A renunțat la rochiile elegante pentru ceva mai lejer. Imaginile cu partenera lui Nicușor Dan s-au viralizat deja!
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, surpriză vestimentară la un show de modă din București. A renunțat la rochiile elegante pentru ceva mai lejer. Imaginile cu partenera lui Nicușor Dan s-au viralizat deja!
Toto Dumitrescu, reacție neașteptată după ce a aflat că va fi urmărit penal și pentru conducere sub influența substanțelor interzise: „Sunt victima…”
Elle.ro
Toto Dumitrescu, reacție neașteptată după ce a aflat că va fi urmărit penal și pentru conducere sub influența substanțelor interzise: „Sunt victima…”
gsp
Celebra jucătoare de tenis s-a despărțit de iubit și vrea să participe la show-ul „Burlăcița”, însă are o condiție surprinzătoare
GSP.RO
Celebra jucătoare de tenis s-a despărțit de iubit și vrea să participe la show-ul „Burlăcița”, însă are o condiție surprinzătoare
Arestat și amenințat cu pistolul de al treilea om al lumii! Jucătorul român a luat un pumn de pastile în închisoare: „Bă, tu ești diamantul meu! O să fii cel mai bogat om din România”
GSP.RO
Arestat și amenințat cu pistolul de al treilea om al lumii! Jucătorul român a luat un pumn de pastile în închisoare: „Bă, tu ești diamantul meu! O să fii cel mai bogat om din România”
Parteneri
Soția lui Ștefan Hrușcă e topmodel. Cum arată misterioasa doamnă Hrușcă. Viața secretă a solistului nostru, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție ravisantă și doi copii adulți în toată firea
Libertateapentrufemei.ro
Soția lui Ștefan Hrușcă e topmodel. Cum arată misterioasa doamnă Hrușcă. Viața secretă a solistului nostru, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție ravisantă și doi copii adulți în toată firea
Apariția de care vorbesc toți românii azi! Vedeta de 52 de ani, pe stradă, într-o rochie transparentă, fără lenjerie intimă. S-a întors cu fața și s-a văzut tot! Nu, nu e Loredana!
Avantaje.ro
Apariția de care vorbesc toți românii azi! Vedeta de 52 de ani, pe stradă, într-o rochie transparentă, fără lenjerie intimă. S-a întors cu fața și s-a văzut tot! Nu, nu e Loredana!
Cine este soțul misterios al Marei Bănică de la Asia Express. S-au cunoscut în avion și a cerut-o în căsătorie prin poștă
Tvmania.ro
Cine este soțul misterios al Marei Bănică de la Asia Express. S-au cunoscut în avion și a cerut-o în căsătorie prin poștă

Alte știri

Medicii români au realizat 200 de transplanturi hepatice de la donator viu: „Procedură prin care un om sănătos își riscă propria viață”
Știri România 13:47
Medicii români au realizat 200 de transplanturi hepatice de la donator viu: „Procedură prin care un om sănătos își riscă propria viață”
Escrocheria care lasă oamenii fără bani și conturile de WhatsApp. România, printre cele mai afectate țări: „Exploatează încrederea şi emoţiile oamenilor”
Știri România 13:39
Escrocheria care lasă oamenii fără bani și conturile de WhatsApp. România, printre cele mai afectate țări: „Exploatează încrederea şi emoţiile oamenilor”
Parteneri
„Haosul va începe”. Un sociolog rus anticipează sfârșitul lui Putin. „De îndată ce «șoimii» vor vedea că Rusia începe să piardă, îl vor dărâma”
Adevarul.ro
„Haosul va începe”. Un sociolog rus anticipează sfârșitul lui Putin. „De îndată ce «șoimii» vor vedea că Rusia începe să piardă, îl vor dărâma”
El este fotbalistul de la FCSB, convocat la naționala uneia dintre cele mai sărace țări ale lumii. E aproape de o calificare istorică la Mondial
Fanatik.ro
El este fotbalistul de la FCSB, convocat la naționala uneia dintre cele mai sărace țări ale lumii. E aproape de o calificare istorică la Mondial
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Financiarul.ro
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Parteneri
A treia echipă ELIMINATĂ de la Asia Express 2025. Ce vedete au părăsit competiția: „O experiență fără egal”
Elle.ro
A treia echipă ELIMINATĂ de la Asia Express 2025. Ce vedete au părăsit competiția: „O experiență fără egal”
Lecția de președinție. Traian Băsescu l-a sfătuit pe Nicușor Dan să scape de Bolojan și i-a spus și cum să o facă. "Eu am experiența"
Unica.ro
Lecția de președinție. Traian Băsescu l-a sfătuit pe Nicușor Dan să scape de Bolojan și i-a spus și cum să o facă. "Eu am experiența"
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”
Viva.ro
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”

Monden

Minodora nu calcă, nu spală și nici nu face curățenie în casă. Ce părere are soțul ei: „Acesta a fost chiar răsfățul meu dintotdeauna”
Stiri Mondene 14:17
Minodora nu calcă, nu spală și nici nu face curățenie în casă. Ce părere are soțul ei: „Acesta a fost chiar răsfățul meu dintotdeauna”
Rețeta de ciulama de pui pregătită de Majda Aboulumosha pentru această toamnă. Ce ingrediente a folosit
Stiri Mondene 13:34
Rețeta de ciulama de pui pregătită de Majda Aboulumosha pentru această toamnă. Ce ingrediente a folosit
Parteneri
Cine este soția lui Adrian Nartea de la „Asia Express”. Au fost la un pas de divorț în timpul filmărilor pentru „Vlad”
TVMania.ro
Cine este soția lui Adrian Nartea de la „Asia Express”. Au fost la un pas de divorț în timpul filmărilor pentru „Vlad”
Român, implicat într-o fraudă cu permise auto în Franţa. Tânărul ar fi dat examenele în locul altor șoferi
ObservatorNews.ro
Român, implicat într-o fraudă cu permise auto în Franţa. Tânărul ar fi dat examenele în locul altor șoferi
Imagini rare cu Diana Dumitrescu după ce s-a pocăit! Cum a fost surprinsă la biserica penticostală și ce a spus la microfon. Val de reacții și sute de comentarii, ce i-au spus oamenii, fără ezitare
Libertateapentrufemei.ro
Imagini rare cu Diana Dumitrescu după ce s-a pocăit! Cum a fost surprinsă la biserica penticostală și ce a spus la microfon. Val de reacții și sute de comentarii, ce i-au spus oamenii, fără ezitare
Parteneri
„Știu că vinde, dar asta e deja vulgar!”. Scandal în Italia între prezentatoare
GSP.ro
„Știu că vinde, dar asta e deja vulgar!”. Scandal în Italia între prezentatoare
Scandal de proporții în Adunarea Generală FRF! Răzvan Burleanu și-a pierdut cumpătul: „Pentru mine sunteți un maimuțoi!”
GSP.ro
Scandal de proporții în Adunarea Generală FRF! Răzvan Burleanu și-a pierdut cumpătul: „Pentru mine sunteți un maimuțoi!”
Parteneri
Alertă la București în timpul negocierilor pentru pace! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian bănuit că a aderat la Hamas și că reprezintă un pericol iminent
Mediafax.ro
Alertă la București în timpul negocierilor pentru pace! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian bănuit că a aderat la Hamas și că reprezintă un pericol iminent
Siropul de tuse ucigaș: 20 de copii au murit și 5 sunt în stare critică
StirileKanalD.ro
Siropul de tuse ucigaș: 20 de copii au murit și 5 sunt în stare critică
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Promo
Ce trebuie să faci pentru un zâmbet impecabil
Advertorial
Ce trebuie să faci pentru un zâmbet impecabil
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Doliu în lumea filmului. S-a stins un actor iubit de mulți români
Redactia.ro
Doliu în lumea filmului. S-a stins un actor iubit de mulți români
Plata cu cardul la turnicheții de metrou ar putea fi suspendată. Explicația Metrorex
KanalD.ro
Plata cu cardul la turnicheții de metrou ar putea fi suspendată. Explicația Metrorex

Politic

Fostul edil Sorin Oprescu, condamnare mai mică după ce a cerut reducerea pedepsei de 10 ani și 8 luni
Politică 13:50
Fostul edil Sorin Oprescu, condamnare mai mică după ce a cerut reducerea pedepsei de 10 ani și 8 luni
Mirabela Grădinaru, apariție elegantă la Romanian Fashion Week Bucharest 2025. Cât costă bluza purtată la eveniment de partenera lui Nicușor Dan
Politică 13:18
Mirabela Grădinaru, apariție elegantă la Romanian Fashion Week Bucharest 2025. Cât costă bluza purtată la eveniment de partenera lui Nicușor Dan
Parteneri
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Spotmedia.ro
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Adi Mutu a răbufnit după ultimul scandal: „Asta e România. Mulți bagă bățul prin gard”. Exclusiv
Fanatik.ro
Adi Mutu a răbufnit după ultimul scandal: „Asta e România. Mulți bagă bățul prin gard”. Exclusiv
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită
Spotmedia.ro
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită