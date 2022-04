Invitată în podcastul „Fain & Simplu”, găzduit de Mihai Morar, Vlăduța Lupău a povestit despre cariera ei, dar și despre viața personală. Cu zâmbetul pe buze a dezvăluit că este însărcinată în luna a cincea, ea și soțul ei, fotbalistul Adi Rus, vor deveni curând părinți.

Totodată, ea a mărturisit și prin ce grele încercări a trecut până a ajunge aici. Două sarcini a pierdut. „Ne-am dorit foarte mult acest copil, mai ales pentru că am străbătut mici obstacole. Nu am spus niciodată, dar am avut încă două sarcini care s-au pierdut. Îți dai seama că în urma acestor două sarcini pierdute ne-am dorit și mai mult. Eram și mai dornici să se întâmple și să fie minunea asta, să existe. Am trecut prin două experiențe neplăcute și te întrebi dacă se întâmplă ceva, cum spun doctorii că primele 3 luni sunt critice.

Nu m-am bucurat absolut deloc până nu am trecut pragul de trei luni, până nu mi-am făcut toate analizele din lume, primite și confirmate că totul este în regulă. E o traumă la nivelul oricărei femei, chiar dacă mai are acasă 10 copii, chiar dacă nu mai are niciunul sau unul, indiferent. Mi se pare că este o traumă pentru că te întrebi de ce ție. Nu am fugit, am zis că nu a fost să fie”, a declarat ea.

Cântăreața a suferit de endometrioză, iar la începutul anului trecut s-a și operat. Endometrioza este o afecțiune cu frecvență mare la femeile tinere și este una dintre principalele cauze de infertilitate feminină.

„Anul trecut, prin ianuarie, m-am operat de endometrioză. Și, după ce m-am operat, la câteva luni, a venit natural. Deci, nu am făcut fertilizare in vitro. Medicii mi-au zis că endometrioza putea fi un impediment în a rămâne însărcinată. Asta e boala secolului la femei și nu prea te lasă să faci copii.

Am avut ceva emoții, poți să o iei razna la ce vezi pe internet. A fost prima mea operație. Am găsit la Timișoara un doctor bun. Eram în gradul doi al bolii. Era rezolvabilă treaba. Bebelușul nostru e o minune, e un dar. Poți să ai toți banii din lume și nu poți face un copil sau nu poți să cumperi sănătate”, a anunțat Vlăduța Lupău în emisiunea lui Cătălin Măruță acum câteva săptămâni.

Artista, originară din Maramureș, s-a căsătorit la vârsta de 28 de ani, în toamna anului 2019. Soțul Vlăduței Lupău este fostul portar de la CFR Cluj Adrian Rus. Între cei doi există o diferență de vârstă de 3 ani, cântăreața fiind mai mare decât soțul ei. Nașii lor de nuntă sunt solista Olguța Berbec și Remus Novac. Vlăduța Lupău este născută pe 8 martie 1991, în Șimleul Silvaniei, și are un timbru vocal unic. Piesele sale sunt interpretate într-o notă modernă și iubite de fanii săi.

