Dincolo de butoanele pe care le au în dotare și le pot folosi, Tudor, Smiley, Irina, Theo & Horia au pus anul acesta un pariu: cine pierde competiția, va purta un articol vestimentar care va avea chipul antrenorului câștigător. „Deși eu am câștigat 7 sezoane și nimeni nu s-a gândit să-mi ridice o statuie pentru chestia asta, dacă câștigă Irina, să zicem, eu va trebui să port un obiect vestimentar pe care scrie: Irina regina”, va spune Tudor Chirilă.

Momente de tensiune vor fi și atunci când Theo și Horia vor primi SuperBlock din partea Irinei: „Îmi vine să plâng. A fost prima dată în sezonul ăsta când am suferit – era pentru noi, pentru echipa noastră”, va spune Theo. „Este un moment de grație la Vocea României”, va recunoaște Tudor în urma prestației concurentului pe care fiecare și l-ar fi dorit în echipă.

Pe scenă va ajunge și Teona Stavarachi, protagonistă în serialul Groapa. Însărcinată în mai bine de 4 luni, actrița spune că a venit la Vocea României să-și îndeplinească un vis: „Am emoții foarte mari pentru că știu că nu e ceva ce eu am mai făcut, nu e un personaj, nu am replici și am emoții și că nu se vor întoarce, dar cel mai tare îmi propun să mă bucur de momentul ăsta că e important. M-am gândit că e timpul să îndeplinesc visul copilului din mine.”

În fața antrenorilor vor veni și doi tineri care vor participa ca duo și-i vor surprinde pe antrenori nu doar cu interpretarea lor: „Vreau să vă mulțumesc că m-ați emoționat cu fiecare piesă pe care ați cântat-o. Mi se pare superb ce ați făcut, vă mulțumim foarte tare, ne-ați făcut un mini-concert aici, din piesele noastre. Eu întotdeauna am apreciat oamenii care au curajul să cânte pe stradă și nu trec pe lângă niciun cântăreț de stradă fără să-i arăt aprecierea mea”, le va spune Smiley.

