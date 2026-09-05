Reprezentanții PRO TV susțin că debutul noului sezon Vocea României i-a cucerit pe telespectatori, emisiunea fiind lider de audiență în intervalul orar 20.27 – 23.58. Conform datelor comunicate de postul din Pache Protopopescu, pe publicul național activ cu vârsta cuprinsă între 20 și 60 de ani (categoriile ESOMAR ABCD), show-ul muzical a înregistrat 5,7 puncte de rating și 23,3% cotă de piață, în timp ce postul secund a obținut 4,7 puncte de rating și 19,2% share. La nivel Național 4+, PRO TV a raportat un rating de 5,7 puncte și o cotă de piață de 19,8%, față de 4,0 puncte de rating și 14% share ale Antenei 1. Aproape 3 milioane de români au urmărit cel puțin un minut din emisiune, iar minutul de maximă audiență de la ora 20.52 a adunat peste 1,2 milioane de telespectatori.

Vocea RomânieiIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 2

De cealaltă parte, Antena 1 a anunțat că premiera sezonului Insula Iubirii a fost lider detașat de audiență pe un alt segment comercial de analiză. Cifrele oferite de Fifty5Blue arată că în intervalul 20.28 – 0.11, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, Antena 1 a obținut 5,5 puncte de rating și o cotă de piață de 26,1%. În același interval, lansarea de pe PRO TV a înregistrat 4,0 puncte de rating și 19,0% cotă de piață. Reprezentanții Antenei 1 au precizat că minutul de maximă audiență al emisiunii a fost atins la ora 21.51, când aproape un milion de români descopereau noile cupluri din show.

Dincolo de disputa cifrelor despre audiență, primele ediții au oferit momente pline de tensiune pentru ambele publicuri. Spectacolul de pe PRO TV a adus modificări în regulament, antrenorii folosind pentru prima dată opțiunile MUTE și SUPERBLOCK, dar și noul buton „A 2-a șansă”, utilizat de Tudor Chirilă și Smiley pentru a salva un concurent.

Printre momentele remarcate pe scenă s-au numărat prestația lui Mihai Teacă, care i-a făcut pe toți antrenorii să întoarcă scaunele, iar, în cele din urmă, concurentul a ales să meargă mai departe alături de Theo Rose și Horia Brenciu. Cei doi au trăit un moment intens și la prestația Iuliei Petrea, când au primit Mute de la Smiley, însă concurenta a ales să li se alăture. Tot în echipa Theo & Horia vor continua competiția și Cristina Boghici și Alexandra Bordei, care au format un duo pe scenă. Smiley va merge mai departe cu Dafina Bușu și Rareș Ioan, care au avut momente spectaculoase, în timp ce George Synzheriak și Georgiana Munteanu au ales echipa Irinei Rimes, după ce i-au încântat pe antrenori. Francoise Manuel, Larisa Oneț și Alessia Anghel s-au făcut remarcate prin vocile lor, iar la final au ales să își continue parcursul alături de Tudor Chirilă.

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