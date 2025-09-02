Regizorul de la „Manhattan”, invitat la podcastul lui Bill Maher

Cunoscut pentru controversele din jurul vieții și carierei sale, Allen a povestit despre momentul în care l-a regizat pe Trump, în 1998, pentru filmul „Celebrity”.

„Sunt unul dintre puținii oameni care pot spune că l-au regizat pe Trump”, a spus Allen în discuția publicată luni.

Woody Allen a descris experiența ca fiind una pozitivă și a vorbit despre calitățile actoricești ale lui Trump, care atunci era un om de afaceri celebru, scrie The New York Post.

„A fost o plăcere să lucrez cu el și un actor foarte bun. A fost foarte politicos, și-a știut marca și a făcut totul corect”, a declarat regizorul.

Bill Maher a reacționat cu ironie, întrebând în glumă: „Cum îți permiți?”

Allen a ținut însă să precizeze că, deși are o părere bună despre Trump ca actor, nu este „trumpist”. El și Maher au subliniat că la alegerile prezidențiale din 2024 au votat pentru Kamala Harris.

Woody Allen: „Are o calitate carismatică”

Regizorul filmului „Manhattan” a continuat cu alte remarci despre personalitatea lui Donald Trump.

„Ca actor era foarte bun. Era foarte convingător și are o calitate carismatică. Și sunt surprins că a vrut să intre în politică”, a spus Allen. „Politica nu e decât dureri de cap, decizii critice și agonie. Era un tip pe care îl vedeam la meciurile Knicks.”

Glumind pe final, Woody Allen a adăugat: „Aș vrea să-l regizez acum, când e președinte.”

Donald Trump, flatat

Președintele american nu a lăsat declarațiile să treacă neobservate. Donald Trump a redistribuit luni seară pe platforma Truth Social articolul care relata cuvintele apreciative ale regizorului.

În filmul „Celebrity” din 1998, Trump apare într-un scurt cameo la un prânz monden în Manhattan, unde glumește despre reputația sa de magnat imobiliar: „Lucrez la cumpărarea Catedralei St. Patrick, poate o dărâm și ridic o clădire foarte, foarte înaltă și frumoasă.”

Cine este Woody Allen

Woody Allen, pe numele real Allan Stewart Konigsberg, este unul dintre cei mai cunoscuți regizori și scenariști de la Hollywood. Născut la New York în 1935, el a realizat zeci de filme devenite clasice, precum Annie Hall, Manhattan sau Midnight in Paris, pentru care a câștigat mai multe premii Oscar.

Cunoscut pentru umorul său ironic și stilul unic de a îmbina comedia cu drama, Allen a rămas o figură marcantă a cinematografiei mondiale, chiar dacă viața personală i-a adus controverse și critici de-a lungul anilor.