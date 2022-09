Cel mai nou sezon „Te cunosc de undeva!”, ce va avea premiera sâmbătă, de la 20:00, la Antena 1, aduce în faţa telespectatorilor 8 cupluri de vedete, concurenţi unul şi unul, născuți pentru spectacol, talentaţi şi dornici de distracţie. Printre aceştia se numără şi Emilian şi WRS, doi tineri aflaţi pentru prima oară pe scena transforming show-ului de la Antena 1, care vor simţi din plin năstruşnicia ruletei, încă din prima gală.

Ruleta le-a fost alături concurenţilor celui mai nou sezon „Te cunosc de undeva!” încă din primele clipe de la antrenamente, prilej cu care au şi aflat ce personaje vor avea de interpretat în prima gală. Pe lângă provocarea vocală de zile mari pe care personajul le-a adus-o lui Emilian şi Wrs, cei doi au avut de îndurat şi un „tratament” special, la un specialist protetică dentară. Mai exact, pentru a fi cât mai aproape de referinţă, concurenţii au fost nevoiţi să poarte câte o proteză specială, care i-a pus în mare dificultate.

„Iniţial ni s-a părut foarte amuzant, însă imediat ne-am dat seama ce presupune această proteză. Ni s-a schimbat total dicţia, aşa că antrenamentele au presupus o muncă titanică!”, a povestit WRS, în vreme ce Emilian a completat: „Începem în forţă, cu un mega personaj! Încă de dimineaţă am trecut pe la specialist, pentru a ne personajele. Nu am mai mâncat nimic toată ziua, dar la ce adrenalină a fost pe platou, nici nu am simţit nevoia!”.

Recomandări Plafonarea prețului gazului rusesc și limite de consum în statele membre. Planul de măsuri pentru criza energiei, anunțat de șefa Comisiei Europene

Cine este personajul care i-a provocat pe Emilian şi Wrs în prima gală „Te cunosc de undeva!” şi cum s-au descurcat aceştia, telespectatorii vor putea afla urmărind transforming show-ul sâmbătă, de la 20:00, la Antena 1.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Cine sunt concurenții de la „Te cunosc de undeva!”

8 cupluri de vedete, concurenţi unul şi unul, născuți pentru spectacol, talentaţi şi dornici de distracţie vor intra în jocul transformărilor la Antena 1, în fiecare sâmbătă seara, de la 20:00, la Antena 1. Connect-R & Shift, Feli & Nicolai Tand, Jo & Liviu Teodorescu, Eliza & Cosmin Natanticu, Emilian & WRS, Rona Hartner & Johny Romano, Sore & Emma de la ZU şi Emi & Cuza vor performa pe scena Te cunosc de undeva! în cel de-al 18-lea sezon al show-ului jurizat de către Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Cristi Iacob și Aurelian Temișan.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Buzărnescu, dezvăluiri amare despre o relație: „El lucra în domeniu corporatist. E căsătorit, eu am rămas fără familie, fără nimic”

Playtech.ro BOMBĂ! Simona Halep divorțează de Toni Iuruc! Motivul ȘOC al despărțirii

Observatornews.ro Câţi bani primeşte TAROM să aducă românii în ţară, după criza Blue Air. Aproximativ 3.000 de români, blocaţi în aeroporturile din străinătate

Știrileprotv.ro Fiica unui preot s-a aruncat de la etajul 12 al unui bloc din Cluj. Fata de 18 ani a lăsat un mesaj de adio sfâșietor

FANATIK.RO Exclusiv. Ce spune Toni Iuruc despre posibilul divorț de Simona Halep

Orangesport.ro Ce a păţit iubita lui Vladimir Putin. Şocul pe care l-a avut sâmbătă dimineaţă

HOROSCOP Horoscop 7 septembrie 2022. Berbecii este posibil să devină mai reținuți în situații obișnuite, în care erau generoși și expansivi

PUBLICITATE Cum poți să ai acces mai rapid și să beneficiezi de reduceri la RMN, CT sau PET