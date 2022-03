Xonia, fosta concurentă de la „Survivor România” 2022, a vorbit pentru prima oară despre depresie. „M-a ajutat familia”

„De când am fost diagnosticată cu o boală autoimună, viața mea s-a schimbat radical și a fost ca un roller coaster. Am trecut prin clipe extrem de grele pe plan mental și psihic pe care nu le doresc nici celui mai mare dușman.

Nu am dat prea multe detalii pentru că nu am fost pregătită să discut deschis despre problemele cu care m-am confruntat și ce traume am avut, dar nici nu am vrut să mă vadă lumea ca pe o victimă.

Sunt o persoană pozitivă de fel și îmi place să nu știe lumea ce probleme am eu și să transmit o stare de bine fiecărui om pe care-l întâlnesc.

Poate o să împart cu voi mai mult, dar ce pot să spun este că această cumpănă a fost o mare trezire pentru mine și o binecuvântare”, a declarat aceasta pentru revista Viva.

„Am luptat cu depresia înainte să mă îmbolnăvesc, iar anxietatea a venit după ce am fost diagnosticată și am căzut, iar, într-o depresie cruntă.

M-a ajutat foarte mult familia mea, care mi-a fost întotdeauna alături. Sunt extrem de norocoasă cu familia pe care o am, dar cel mai mult eu m-am ajutat, bineînțeles cu sprijinul persoanelor dragi, dar și cu specialiști care m-au îndrumat.

Este o vorbă: «Dacă nu vrei să te ajuți pe tine însuți, nimeni nu te poate ajuta», și este foarte adevărat. Am evoluat foarte mult ca persoană, mă cunosc cel mai bine acum, mi-am vindecat traumele, mi-am rezolvat fricile, am făcut schimbări majore în viața mea privind alimentația, stresul și m-am reconectat cu spiritualitatea și cu Dumnezeu.

