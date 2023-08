Fostul concurent al echipei Faimoșilor a susținut că o echipă de pază l-a bruscat și provocat intenționat.

„Ultima oară am plâns de nervi. M-a enervat cineva cu care nu am putut să am și o eventuală altercație la momentul respectiv, să-mi descarc nervii. Ultima dată, cred eu, când am plâns foarte tare am fost implicat într-un scandal cu echipă de securitate mai cunoscută din București.

Mi-au vorbit foarte urât, au încercat să dea în mine parșivește și nu puteam să dau în ei pentru erau camere de luat vederi acolo. Ei asta așteptau ca după să poată să dea în mine. Erau și mult mai mulți, erau vreo 15 – 16 persoane și eu eram doar eu cu un prieten, care era operat”, a povestit Yamato Zaharia, conform wowbiz.ro.

Yamato Zaharia a fost plecat în multe cantonamente în afara țării, în perioada pandemiei, și nu știa că, între timp, în România au fost introduse noi măsuri împotriva COVID-19.

Fostul concurent din echipa Faimoșilor susține că a fost agresat în timp ce voia să iasă din clădire pentru a merge la mașină și asta pentru că nu a purtat mască. „Mi-au zis să ies pe cea mai apropiată ieșire. Și mă duceam pe cea mai apropiată ieșire unde aveam și mașina parcată (…) Țipau la mine, mi-a vorbit foarte urât.

(…) Au venit la mine, m-au împins, au chemat întăriri. Au vrut să-și arate mușchii cu mine și funcția. Mi-am pus singur mâinile la spate să-mi pună cătușele. Și ei s-au chinuit trei agenți să facă asta. M-au plimbat ca pe un monument până la secția de poliție de acolo. După e istorie”, a mai spus Yamato Zaharia.

